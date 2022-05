A la Une . Législatives 2022 : Le retour de l'ère Mitterand à Gauche

Jean-Hugues Ratenon fait le point sur les enseignements de l'élection présidentielle 2022. Le représentant de la France Insoumise est confiant pour l'avenir et annonce l'avènement d'une période faste pour la Gauche. Par Samuel Irlepenne - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 10:04

Le député de la cinquième circonscription est en lice pour un nouveau mandat . Il s'est fait une place dans le groupe parlementaire de la France Insoumise et est devenu le mandataire pour les élections législatives au nom du Rassemblement Réunionnais. Jean-Hugues Ratenon s'est livré à Zinfos974 durant cette période électorale et voit de grandes choses pour la Gauche au niveau national comme local.

- Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont plébiscités à La Réunion depuis deux élections présidentielles. Pourquoi ces visions radicalement opposées semblent-elles parler aux électeurs ?



"Si on regarde ce qui s'est passé au premier tour, nous avons une vague rouge avec Jean-Luc Mélenchon largement en tête et en deuxième position Mme Le Pen. À Mayotte, c'était l'inverse. C'est tout l'Outre-mer qui est concerné alors même que ces territoires ne se sont pas passés le mot.



Au deuxième c'est la vague bleue qui a déferlé dans l'ensemble de ces territoires, notamment à La Réunion où la candidate RN est arrivée en tête dans les 24 communes. C'est un vote que l'on peut qualifier d'insurrectionnel des populations ultramarines. C'est une révolution dans l'urne, un cri d'alerte. C'est pour cette raison que je dis que "les fâchés ne sont pas des fachos" : la population à travers ce vote a exprimé un ras-le-bol de l'abandon des Outre-mers par l'Etat français. C'est un phénomène assez exceptionnel qui doit être analysé et il faut qu'en face on puisse apporter des réponses."

- La Réunion a mis Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour et Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. La Réunion est-elle radicalement à Gauche ou radicalement à Droite ?



"La Réunion n'est ni radicalement à droite ni radicalement à gauche, La Réunion veut juste s'en sortir et trouver des solutions sur les problématiques qui touchent les familles. C'est le cadre de vie qu'il faut améliorer et c'est le message que voulaient faire passer les populations ultramarines. Sur le problème de la vie chère notamment : on se bat, on se bat, on arrive à limiter la casse et dès qu'on baisse la garde ça repart. On a comme l'impression que nous vivons une injustice.



Sur le problème de l'éducation et du logement, c'est une catastrophe quand j'entre dans les logements, les populations sont abandonnées. Dans le domaine de la santé il y a une dégradation des prises en charge. C'est ce mal-être-là qui s'exprime et La Réunion est radicalement contre l'abandon de la population par le système français et exige de manière radicale des solutions."

- Durant la campagne des Municipales 2020, vous aviez lancé un appel aux électeurs du RN. Vous l'aviez vous-même déclaré en début d'entretien, "fâchés mais pas fachos". Les valeurs portées par Marine Le Pen sont-elles compatibles avec les vôtres et celles de Jean-Luc Mélenchon ?



"Moi, j'ai mes propres valeurs de défense de justice sociale et de meilleure répartition des richesses. Quelle que soit la personne, il y a toujours des idées qui se retrouvent. Après, de manière globale, je ne me retrouve pas dans le programme et la façon de faire de Mme Le Pen.



Mais ce qui m'intéresse ce n'est pas Marine Le Pen mais plutôt les hommes et les femmes qui expriment aujourd'hui un ras-le-bol. Pour moi ce qui compte c'est de trouver des solutions à ces ras-le-bol. La solution pour moi aujourd'hui c'est le programme de la Nouvelle union populaire écologique et sociale."



