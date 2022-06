Législatives 2022 : Le résumé de la soirée électorale

Plus de 70% des électeurs ne se sont pas déplacés. Cette forte abstention a profité aux deux candidats les plus expérimentés. Le député sortant socialiste, Philippe Naillet, obtient 33,47% et se qualifie avec plus du double des suffrages exprimés que son adversaire de dimanche prochain, Jean-Jacques Morel (14,61%). La représentante du Rassemblement national est la seule autre candidate à dépasser la barre des 10% sur Saint-Denis.Le taux d’abstention a été le plus élevé sur la deuxième circonscription. Seulement un électeur sur cinq s’est mobilisé pour ce scrutin. La députée sortante en profite et se retrouve en ballottage très favorable avec 42,89% des suffrages exprimés . Audrey Fontaine se qualifie de justesse, mais comptabilise trois fois moins de votes. Le président de la Confédération nationale du logement, Erick Fontaine, passe tout près de la qualification (à une centaine de voix près).