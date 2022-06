Législatives 2022 : Le remake de la finale Lebon-Fontaine que les électeurs ne voulaient pas vraiment

La deuxième circonscription est celle qui a le moins passionné les électeurs de La Réunion pour ce premier tour des élections législatives. Environ un électeur sur cinq s’est rendu aux urnes à La Possession, au Port et sur la partie concernée de Saint-Paul. Le taux de participation est le plus bas du département et s’établit à 25,55% C’est dans ces conditions difficiles que Karine Lebon et Audrey Fontaine se qualifient pour le second tour qui aura lieu ce dimanche.