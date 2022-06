Législatives 2022 : Le raz-de-marée de David Lorion submergé par le tsunami d'Emeline K/Bidi

On commence avec la plus petite commune de la circonscription mais aussi la plus disputée. Les deux candidats soutenus par des grands appareils politiques ne font pas vraiment jeu égal, mais l’écart y est le plus faible. David Lorion sort en tête de la commune sur le premier tour des élections législatives . Il obtient 38,1% des voix devant Emeline K/Bidi (27,93%). Une belle performance qui ne suffira cependant pas à éviter de se retrouver en deuxième position sur la quatrième circonscription.