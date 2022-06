Législatives

Législatives 2022 : Le point sur les investitures de l’Union Populaire à La Réunion

Le comité électoral de La France Insoumise fait le point sur les investitures de l’Union Populaire à La Réunion :

Par N.P - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 09:51



3e circonscription de La Réunion : Alexis Chaussalet (candidat titulaire) et Nadine Marée (suppléante)

5e circonscription de La Réunion : Jean-Hugues Ratenon (candidat titulaire) et Laetitia Sidat (suppléante)

7e circonscription de La Réunion : Perceval Gaillard (candidat titulaire) et Geneviève Payet (suppléante) Nous apportons également notre soutien à Philippe Naillet, candidat dans la 1ère circonscription, Karine Lebon, candidate dans la 2e circonscription, Emeline K/Bidy, candidate dans la 4e circonscription et Frédérick Maillot, candidat dans la 6e circonscription.

Seul·es ces candidat·es peuvent se prévaloir du soutien de l’Union Populaire et de Jean-Luc Mélenchon pour les élections législatives de 2022.

