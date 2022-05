A la Une . Législatives 2022 : Le député Philippe Naillet fait le bilan (1ère circonscription)

L'heure est au bilan pour les députés sortants. À cette occasion, nous leur avons proposé de faire le point sur leurs années passées sur les bancs de l'Assemblée nationale en mettant en avant trois thématiques qui leur tenaient à cœur. Qu'ont-ils voté et pourquoi ? Quelles ont été les retombées de leurs actions ? Honneur au député sortant de la première circonscription et candidat à sa réélection, Philippe Naillet, qui a succédé à Ericka Bareigts en juillet 2020 après la victoire de cette dernière aux municipales à Saint-Denis. Par SI - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 09:54

Territorialité du plan relance et recul du remboursement pour le PGE à défaut de la transformation en fonds propres



"J’ai interpellé à plusieurs reprises notamment lors des auditions du ministre de l’Économie et des Finances pour une territorialisation du plan de relance, le report et l’allongement du remboursement des PGE (prêt garanti par l'Etat, ndlr) ou sa transformation en fonds propre. Le plan a été territorialisé. Les Outre-mer ont fait l’objet d’une enveloppe sanctuarisée (1,5 milliard d’euros) avec la création d’un sous-préfet à la Relance à La Réunion. Report d’un an du remboursement du PGE pour les entreprises en difficultés et allongement de 6 à 10 ans. Il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de la reprise pour les entreprises réunionnaises et notamment le problème lié au manque de fonds propres".

Intervention + vote de la loi Molac pour la reconnaissance et la promotion des langues régionales.



"Je suis intervenu dans l’hémicycle en vantant les exemples réunionnais, les apports de l’apprentissage du français par le bilinguisme (créole/français) à l’école primaire, l’enseignement immersif demandant une réforme constitutionnelle permettant de mettre en œuvre pleinement cette loi (partiellement censurée par le Conseil constitutionnel)".



Rapporteur sur le logement social Outre-Mer



"Je me suis engagé sur ce dossier pour mettre en exergue les attentes d’un point de vue quantitatif (retard du Plan Logement Outre-mer) mais aussi qualitatif (logements de meilleure qualité…). J'ai également été co-rapporteur sur les conséquences de la crise sur le secteur de l’événementiel. J'ai également été rapporteur de la commission sur la loi contre la maltraitance animale, pour laquelle j'ai voté".