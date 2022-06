La grande Une Législatives 2022 : Le député Jean-Luc Poudroux fait le bilan (7e circonscription)

L'heure est au bilan pour les député(e)s sortant(e)s. À cette occasion, nous les avons proposé de faire un bilan de leurs années passées sur les bancs de l'Assemblée nationale en mettant en avant trois thématiques qui leur tenaient à coeur. Qu'ont-ils voté et pourquoi ? Quelles ont été les retombées de leurs actions ? Terminons ce tour d'horizon du bilan des députés sortants avec Jean-Luc Poudroux. La "der des ders" pour l'ancien maire de Saint-Leu avait pris la suite de Thierry Robert dans la 7e circonscription en 2018 lors d'une législative partielle après l'inéligibilité de ce dernier. En effet, Jean-Luc Poudroux est le seul parlementaire sortant à ne pas se représenter dans sa circonscription. Par SI - Publié le Dimanche 5 Juin 2022 à 15:23

Pouvoir d'achat et crise sanitaire - l'exemple de la PARS



"Pour faire face aux difficultés rencontrées par de nombreuses familles qui ont dû faire face à des dépenses d'alimentation supplémentaires pour les enfants à la maison en période de confinement, le 30 mars 2020, j'ai proposé une stratégie "clef en main" à Annick Girardin au cours d'une réunion avec l'ensemble des parlementaires réunionnais sur la situation covid à La Réunion.

Le Gouvernement a étudié et donné une suite favorable à ma demande de redistribution de la Prestation Accueil Restauration Scolaire (PARS), qui correspond à une partie du coût du déjeuner pris par les enfants dans les établissements scolaires. Un effort exceptionnel en a découlé, à savoir près de 13 millions d'euros bénéficiant à plus de 90 000 familles réunionnaises et concernant 164 277 enfants.

NB : Premier versement pour La Réunion 5,7 millions d'euros soit 35 euros par enfant (avril 2020) et second versement 7,4 millions d'euros soit 45 euros par enfant (juillet 2020)

NB 2 : Chaque mois, en temps normal, la prestation d'aide à la restauration scolaire vient aider les familles de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion à accéder à la cantine pour leurs enfants à hauteur de 10 millions d'euros. Cette aide concerne 349 000 enfants et jeunes ultramarins scolarisés en école maternelle et primaire, collège et lycée. Le dispositif de redistribution a été accordé à tous ces départements d'Outre-mer.

NB 3 : Annick Girardin a mentionné à 2 reprises en Commission d'enquête parlementaire (avril 2020) sur la pandémie de Covid-19 que la redistribution de la PARS était de mon initiative".

Culture, éducation et insertion - La pérennisation d'actions culturelles pour le Service Militaire Adapté



"Dans le cadre de l'examen des crédits de la mission Outre-mer pour 2022, c'est-à-dire sur le texte qui détermine combien d'euros le ministère des Outre-mer attribue à des actions en particulier, j'ai déposé un amendement pour pérenniser des actions culturelles au sein du Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) à La Réunion mais aussi de l'élargir dans tous les régiments !

Pour rappel, le SMA est un dispositif militaire d'insertion socioprofessionnelle au profit des jeunes femmes (30%) et hommes (70%) de 18 à 25 ans éloignés de l'emploi et résidant dans les outre-mer. Sa mission prioritaire vise à développer l'employabilité de près de 6 000 jeunes volontaires par an en leur faisant acquérir des compétences professionnelles, des compétences sociales, sous le régime de l'internat.

Cet amendement visait à permettre à l'ensemble des régiments du service militaire adapté d'établir des conventions pour la création d'une "résidence d'artistes", considérant que l'accès aux savoirs culturels et aux pratiques culturelles mérite d'être inclus dans le processus de formation des individus.

La culture, l'éducation et l'insertion ont toujours été intimement liées. La résidence d'artiste qui a été expérimentée et réalisée à La Réunion a permis à 12 jeunes volontaires d'exprimer à travers l'écriture leurs parcours, les paysages qu'ils traversent, les objets présents dans leurs mémoires, les mots qui définissent leurs identités.

NB : Même si cet amendement a été rejeté, le Ministre des Outre-mer s'est prononcé favorablement à renforcer ce genre d'initiatives et a missionné ses services sur la faisabilité du projet (d'après mes infos c'est en très bonne voie !) / ça représente environ 250 000 euros pour le Service Militaire Adapté".



Compensation des pertes de recettes des collectivités territoriales / égalité de traitement - L'exemple des Conseils départementaux de La Réunion et de la Guadeloupe



"Lors du projet de loi de finances rectificatives 3 qui avait été discuté durant le mois de juin 2020, il était notamment question de débattre sur les compensations des pertes de recettes en 2020 pour les collectivités territoriales ultramarines (plus précisément sur les modalités de compensations des pertes de recettes d'octroi de mer et de la taxe spéciale de consommation sur les carburants).

Le Gouvernement n'avait prévu explicitement aucun mécanisme spécifique de compensation pour les Conseils départementaux de La Réunion et de Guadeloupe.

Dans un souci de cohérence avec les dispositifs de compensations prévus d'une part pour les communes, et d'autre part pour les régions d'Outremer, j'ai été le seul à avoir déposé un amendement dans le but d'instaurer une égalité de traitement entre les territoires ultramarins, quelle que soit leur organisation institutionnelle (la Députée LOUWAGIE s'est chargée de défendre cet amendement en mon nom).

Cet amendement a été retenu dès la commission des finances et le Gouvernement a pris lui aussi et suite à cela, l'initiative de déposer un amendement qui permet de garantir une compensation des pertes de recettes pour les collectivités départementales (le même que le mien avec des termes plus techniques).

Concrètement, cet amendement a permis aux collectivités départementales de bénéficier de compensations de plusieurs millions d'euros afin qu'elles puissent garantir leurs missions de service public, surtout dans un contexte marqué par une crise économique, en plus de la crise sanitaire, qui engendre une baisse de produit des impositions indirectes".