A la Une . Législatives 2022 : Le bilan chiffré du député de la 5ème circonscription

Les élections législatives se déroulent les 12 et 19 juin 2022. C’est donc l’heure de faire le point sur le travail réalisé par Jean-Hugues Ratenon ces six dernières années. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 27 Mai 2022 à 11:15

Lors du scrutin de 2017, Jean-Hugues Ratenon avait été élu au second tour avec 52,88% des suffrages face à Daniel Gonthier. Un véritable tour de force pour le leader de Rézistan's Égalité 974, qui avait remonté un retard de plus 13 points sur l'ancien maire de Bras-Panon, arrivé pourtant largement en tête au premier tour avec 30,51% des voix.



Jean-Hugues Ratenon avait pour cela bénéficié des soutiens de La Réunion insoumise et du PS lors du second tour (le PLR d'Huguette Bello et le PCR s'étaient déjà rangés derrière sa candidature au premier tour), en plus de l'ancien député-maire de Saint-Benoit Jean-Claude Fruteau, qui l'avait accueilli triomphalement le soir de sa victoire sur le parvis de la mairie.



Le taux d’abstention lors de ces législatives dans la 5e circonscription était le plus haut enregistré dans l'île, avec 64,69% d'électeurs qui ne s'étaient pas déplacés.



Peu après son élection au Palais-Bourbon, Jean-Hugues Ratenon a rejoint le groupe France insoumise où il est devenu membre de la commission permanente de l'Assemblée aux affaires sociales et membre de la délégation aux Outre-mer. Il participe en tant que membre suppléant à ce titre à la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'Etat Outre-mer.



Jean-Hugues Ratenon dans le top 3 des députés locaux les plus actifs



Si comme l'ensemble des députés réunionnais, il n'est pas parmi les plus assidus sur ses 49 mois d'activité parlementaire (121 semaines recensées), Jean-Hugues Ratenon fait en revanche partie des 150 députés sur 577 s'exprimant le plus longuement au perchoir de l'hémicycle (637 interventions longues de plus de 20 mots).



Il fait également partie des 150 parlementaires les plus actifs que ce soit pour les amendements proposés (3565) ou des propositions de loi signées (185). Sur ses amendements proposés ,seulement 9 ont été adoptés. Et sur les amendements signés, seuls 229 ont été votés.



Pour le travail réalisé en commission, Jean-Hugues Ratenon a assisté à 229 commission et est intervenu à 302 reprises.



Friand des questions orales au gouvernement



Sur ses six années passées à l'Assemblée nationale, le Panonnais a été le député réunionnais le plus actif en matière de proposition de loi, avec 14 signées de sa main.



Il a notamment été un des plus virulents envers la politique du gouvernement, n'hésitant à interpeller le gouvernement à 35 reprises lors des traditionnelles questions orales au gouvernement et à écrire à ce dernier à 185 reprises durant la mandature.



Le député réunionnais le plus actif dans plusieurs domaines en moyenne



Le bilan chiffré de Jean-Hugues Ratenon est probablement le plus élevé des 7 députés réunionnais, largement au-dessus de la moyenne régionale. Il arrive en effet en tête dans plusieurs catégories d'activités, hormis sur les propositions de loi signées où il est devancé par Nadia Ramassamy (220), David Lorion (229) et Nathalie Bassire (347).



Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur