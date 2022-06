Législatives

Législatives 2022 : Le Parti Socialiste apporte son soutien aux six candidats de la NUPES

"La Gauche rassemblée peut gagner ce dimanche et porter une politique de justice sociale, de lutte contre les inégalités et de transition écologique", exprime Audrey Bélim, porte-parole de la Fédération du Parti socialiste de La Réunion.

Par N.P - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 15:01





Comme en 1981 et 1997, la Gauche rassemblée peut gagner ce dimanche et porter une politique de justice sociale, de lutte contre les inégalités et de transition écologique



Ce rassemblement historique, la NUPES, c’est demain à l’assemblée nationale des mesures fortes pour : - le pouvoir d’achat ; - le logement ; - l’hôpital ; - l’éducation.

Afin de faire barrage à la politique libérale d’Emmanuel MACRON, nous appelons l’ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais à faire le choix de la NUPES. Nous appelons à voter et à faire voter massivement pour les candidats :

- Philippe NAILLET sur la 1ère circonscription ; - Karine LEBON dans la 2ème circonscription ; - Emeline K’BIDI dans la 4ème circonscription ; - Jean-Hugues RATENON dans la 5ème circonscription ; - Frédérique MAILLOT dans la 6ème circonscription - Perceval GAILLARD dans la 7ème circonscription.

Pour la Fédération du Parti Socialiste de La Réunion

Audrey BELIM

