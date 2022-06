Législatives

Législatives 2022 : Le PCR fait le bilan de son meeting de campagne

Communiqué de Nadine Gironcel Damour et son suppléant Aldo Hivanhoé, candidats sur la 6ème circonscription.

Aldo HIVANHOE.

Par N.P - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 17:04

C'est au jardin créole, à Sainte-Suzanne, ce mardi 7 juin 2022, en soirée, que nous avons tenu notre meeting de campagne, pour ces élections législatives, dans la 6ème circonscription, réunissant une foule de près de 600 personnes.

Dans une ambiance festive, accompagnés d'artistes tels que Missty, Brandon Palaxa et Clara, nous avons rappelé lors de nos prises de paroles , le combat que nous menons, au nom du PCR, celui de faire élire à nouveau un député communiste à l'Assemblée nationale. En effet, pendant trop longtemps le peuple réunionnais a souffert de l'absence de députés communistes, à l'origine des plus grandes avancées sociales pour La Réunion.

Nous dénonçons cette politique de casse sociale, qui est contre les intérêts des Réunionnais et nous proposons de porter un projet qui soit en cohérence avec nos besoins, atouts et spécificités.

Ces convictions, ces idées sont de plus en plus partagées par le plus grand nombre, et cela nous conforte dans notre engagement, pour ces législatives.

Notre famille politique nous soutient également , à l'instar d'Isabelle ERUDEL, conseillère départementale du Port , venue encourager à voter pour notre candidature à la fonction de député, dans la 6ème circonscription.

Devant la forte affluence constatée, nous pouvons dire avec fierté, que le PCR séduit et trouve une adhésion certaine, auprès des Réunionnais ! Nadine GIRONCEL DAMOUR. Aldo HIVANHOE.