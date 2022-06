A la Une . Législatives 2022 : Laurent Virapoullé répond aux accusations de conflit d'intérêts

Laurent Virapoullé s'exprime suite aux déclarations de ses concurrents qui dénonce sa position au sein de l'armement Pêche Avenir alors qu'il est candidat aux élections législatives. Le candidat de la majorité présidentielle met les choses au clair. Par SI - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 13:26





Ses concurrents assurent qu'il serait contraire à la loi qu'il garde sa casquette économique s'il devient un représentant de La Réunion à l'Assemblée nationale. Le candidat de la majorité présidentielle le dément catégoriquement et explique qu'il abandonnera le poste pour d'autres raisons.



L'armement Pêche Avenir est l'un des plus grands acteurs maritimes de l'océan Indien. La société est spécialisée en pêche de légine austral, mais ses palangriers ramènent aussi à terre des espadons et des thons.

Laurent Virapoullé affirme qu'il l'avait déjà déclaré au début de sa campagne. Le candidat "Ensemble" sur la cinquième circonscription de La Réunion démissionnera de son poste de président de l'armement Pêche Avenir s'il est élu député aux élections législatives.Ses concurrents assurent qu'il serait contraire à la loi qu'il garde sa casquette économique s'il devient un représentant de La Réunion à l'Assemblée nationale. Le candidat de la majorité présidentielle le dément catégoriquement et explique qu'il abandonnera le poste pour d'autres raisons.L'armement Pêche Avenir est l'un des plus grands acteurs maritimes de l'océan Indien. La société est spécialisée en pêche de légine austral, mais ses palangriers ramènent aussi à terre des espadons et des thons.

"Ce n'est pas parce que je crains quoique ce soit au niveau juridique. Mais c'est parce que je pense qu'un député doit être à plein temps. La plupart de mes adversaires sont des cumulards, ils veulent ajouter les indemnités aux indemnités. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de m'engager à temps plein au développement de ma région, c'est d'être à l'écoute de la population et de porter à l'Assemblée nationale leurs doléances", assure Laurent Virapoullé.