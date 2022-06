Législatives 2022 : La guerre des territoires sur la troisième circonscription

Les électeurs de la troisième circonscription sont parmi les plus assidus de La Réunion. 33% d'entre eux se sont rendus aux urnes . Ils ont particulièrement été mobilisés du côté de l'Entre-Deux. C'est d'ailleurs ici que le taux de participation par commune est le plus fort à La Réunion (46%). Le Tampon n'est pas vraiment en reste avec 36%. Cilaos et Saint-Louis se retrouvent sous la moyenne régionale avec respectivement 28% et 22%. La troisième circonscription est l'une de celles qui comptaient le plus grand nombre de noms connus . La députée sortante Nathalie Bassire faisait face au fils du maire du Tampon, Patrice Thien Ah Koon, au maire de l'Entre-Deux, Bachil Valy et à l'ancien député Jean-Jacques Vlody. À tous ses concurrents s'ajoute Alexis Chaussalet, candidat de la NUPES.