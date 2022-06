A la Une . Législatives 2022 : La députée Karine Lebon fait le bilan (2e circonscription)

L'heure est au bilan pour les députés sortants. À cette occasion, nous leur avons proposé de faire le point sur leurs années passées sur les bancs de l'Assemblée nationale en mettant en avant trois thématiques qui leur tenaient à cœur. Qu'ont-ils voté et pourquoi ? Quelles ont été les retombées de leurs actions ? Après Philippe Naillet, poursuivons notre passage en revue des actions portés par nos parlementaires sortants avec Karine Lebon, qui a succédé à sa mentor Huguette Bello dans la seconde circonscription après une législative partielle en septembre 2020. Par SI - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 10:05

Promouvoir le pouvoir d’achat et les intérêts économiques ultramarins



"La cherté de la vie couplée aux crises économiques (pandémie, guerre…) successives ont aggravé la situation sociale de nombreuses personnes à La Réunion. Par conséquent, j'ai interpellé à de multiples reprises le Gouvernement sur des sujets importants tels que la création d’une Brigade Interrégionale d'Enquêtes Concurrence (BIEC) pour lutter contre les monopoles et oligopoles, le besoin d’intervention étatique pour contenir l'explosion du prix du fret ou encore la nécessité de revaloriser les retraites et le SMIC pour pallier la situation de précarité sociale généralisée. Mon rapport d’information sur l’habitat en Outre-mer a aussi pu mettre en lumière que le logement, premier poste de dépense des Françaises et Français, pèse encore plus sur le budget des ultramarins. Ce rapport propose ainsi, entre autres, de réduire les coûts de construction et de location en ayant une approche partant des besoins des populations locales, plutôt que par ceux communément admis pour les Hexagonaux.

Enfin, outre les multiples dispositifs législatifs rejetés par la majorité libérale au pouvoir, j'ai par ma persévérance déposé/cosigné des propositions de loi qui ont été adoptées telle que la loi Chassaigne-II visant à revaloriser les retraites agricoles".

Attachée à la défense de la santé de ses administrés



"Arrivée en pleine crise du coronavirus, je me suis opposée, conformément à l’opinion des habitant.e.s de la circonscription, aux mesures contraignantes en étant à chaque fois présente afin de voter contre les divers projets de loi relatifs au pass sanitaire.

Opposée à la vaccination obligatoire, j'ai notamment fustigé le Gouvernement pour son hypocrisie/incompétence à ce sujet au cours de ses différentes interventions.

Sur le sujet de la santé, j'ai aussi interpellé le Gouvernement sur les produits réunionnais encore trop chers et de mauvaise qualité en ayant, par exemple, un taux de sucre trop élevé, comparé aux produits hexagonaux équivalents. J'ai, en outre, déposé des questions écrites visant à mieux reconnaître et soigner le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), à améliorer la situation des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) ou encore ouvrant la réflexion sur les congés menstruels. Mes multiples prises de paroles ont d’ailleurs contraint le Président à s'engager à augmenter le coefficient géographique des hôpitaux réunionnais.

Enfin, je me suis attachée à défendre les droits des enfants en déposant une proposition de loi visant à améliorer le dispositif d’accompagnement des enfants malades puisque pour l’instant c’est un seul accompagnant qui est pris en charge par l’État".

Engagée contre les discriminations des minorités



"Enfin, j'ai toujours été aux avant-postes de la défense des minorité.e.s que sont les femmes, les enfants ou encore la communauté LGBTQIA+. Seule députée de La Réunion à avoir voté pour la PMA pour toutes ainsi que pour l’interdiction des thérapies de conversion, mon engagement et ma présence dans l'hémicycle ont été salués par de multiples associations. J'ai aussi à cet égard demandé au Gouvernement, par une question écrite, de tenir ses engagements en adoptant une loi-cadre sur les violences faites aux femmes. J'ai par ailleurs défendu la réelle mise en place d’un service public d’aide sociale à l’enfance.



J'ai de manière corollaire pris soin de défendre une meilleure éducation pour toutes et pour tous afin qu’une égalité réelle soit assurée dès le plus jeune âge à l’image de son rapport parlementaire visant à lutter contre les stéréotypes de genres. J'ai également défendu personnellement en séance publique une proposition de loi contre la ségrégation sociale scolaire et donc contre Parcoursup.



Saint-Pauloise par ma mère et Portoise par mon père, je suis viscéralement attachée aux enjeux de ma circonscription et mon travail ne s’arrête en rien à ces trois thèmes principaux. J'ai ainsi pu, grâce à mes prises de parole dans l’hémicycle, contraindre le ministre de l’Éducation nationale à recruter à partir des listes complémentaires locales des concours au lieu d’engager des contractuels. J'appuie chaque année de multiples mutations de postes de Réunionnaises et Réunionnais souhaitant retourner sur leur île pour retrouver leur famille. Je souhaite par ailleurs qu’une priorité régionale soit à terme instituée".