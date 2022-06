Législatives 2022 : La Réunion vire à Gauche

Les élections législatives de 2022 se sont achevées ce dimanche 19 juin. Le second tour a livré son lot de surprises mais a surtout confirmé la tendance du premier tour de l'élection présidentielle : La Réunion (qui vote) fait confiance à Jean-Luc Mélenchon Le projet de la Nouvelle union populaire écologique et sociale rassemble une très grande partie de la Gauche : de la France Insoumise aux Verts en passant par le Parti Socialiste (et le PLR à La Réunion). Six des sept candidats de cette union appelée "Rassemblement Réunionnais" sur l'île se sont qualifiés pour le second tour des élections législatives . Ils se sont tous imposés dans les urnes.