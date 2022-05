A la Une . Législatives 2022 : L'union de Gauche dévoile ses candidats

L'accord historique signé entre les formations politiques nationales PS-LFI-EELV a finalement obtenu un écho à La Réunion avec des candidats présentés dans les 7 circonscriptions qui rassemblement les différents partis locaux de gauche : PS, PLR, FI, Progrès, RE974 et EELV. Mais l'union n'est pas parfaite... Par NP - Publié le Jeudi 12 Mai 2022 à 13:34

La liste des candidats du "Rassemblement réunionnais" a été révélée par Jean-Hugues Ratenon, mandataire de la France Insoumise.



Circonscription 1 : Philippe NAILLET/Valérie PAYET (PS)

Circonscription 2 : Karine LEBON / Henry HYPOLYTE (PLR)

Circonscription 3 : Alexis CHAUSSALET/ Nadine MAREE (FI / PLR)

Circonscription 4 : Emeline K/BIDY / Jean Bernard MARATCHIA (PROGRES)

Circonscription 5 : Jean Hugues RATENON / Laetitia SIDAT (RE974 / FI)

Circonscription 6 : Frédéric MAILLOT / Leila LANGENIER (PLR)

Circonscription 7 : Perceval GAILLARD/ Geneviève PAYET (FI/ EELV)



Je salue le travail accompli par les uns et les autres pour aboutir à cette liste de candidats du rassemblement qui ont reçu ce jour l’investiture de la FI. Ces candidats intègreront l’intergroupe de la nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES).

Une scission à Gauche



Les candidats de la large union de Gauche ont donc été présentés. Mais d'autres personnalités de la Gauche et des Verts n'acceptent pas cette alliance et se lancent tout de même dans l'aventure.



C'est le cas avec les écologistes de la première circonscription avec l'écologiste Yvette Duchemann et de la deuxième circonscription avec Vincent Defaud, candidat de Génération Ecologie.



Les groupes d'action de La France Insoumise à La Réunion ont eux dénoncé la semaine dernière l'absence d'un accord et avait annoncé leurs propres soutiens dont quelques uns qui ne sont pas dans la liste retenue : Yoann Cancan (LFI) sur la première circonscription, Virginie Grondin (LFI) sur la troisième circonscription, Stéphane Albora (Saint-Pierre Plus Verte) sur la quatrième circonscription et Pascal Hoareau (LFI) sur la septième. Ces candidats vont-ils se retirer maintenant qu'un accord a été trouvé à La Réunion entre les grandes formations politiques de Gauche ?