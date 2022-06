Législatives

Législatives 2022 : Karine Infante veut un groupe ultramarins à l'Assemblée nationale

Karine Infante "milite pour un Parlement péi à La Réunion" et un groupe ultramarin à l'Assemblée nationale.

Par N.P - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 14:55

Le communiqué :



Au lendemain de la signature du « Pacte des îles » par le Parlement européen à l’initiative de Younous Omarjee, Karine Infante fédère autour des Département d’Outre-mer, poursuivant le même objectif : mettre en exergue les spécificités locales des territoires éloignés. Dimanche 6 juin, elle a mené une visio-conférence avec Emmanuel Henry Félissaint, candidat en Guyane. Les deux candidats sans étiquette mènent le même combat : permettre que les réalités de terrain et les spécificités locales soient prises en compte à Paris. Explications !



Le discours est innovant. On décloisonne même dans la campagne. Cela débute par une rencontre virtuelle inédite : deux candidats aux prochaines élections législatives, l’un en Guyane dans la 1ere circonscription et Karine Infante candidate sur la 2ème circonscription à La Réunion. Ils ont dû s’organiser avec 8 heures de décalage horaire, des agendas en pleine campagne électorale afin que cette visio-conférence publique en direct sur Facebook soit possible. « Je milite pour un Parlement Péi à La Réunion afin que nos 7 députés puissent mettre de côté les clivages politiques et se concentrer sur l’intérêt des réunionnaises et des réunionnais. La politique est sanctionnée depuis des années avec une abstention record et des votes dans les extrêmes. Nous devons faire changer les choses. Cet outil va contribuer à innover et à changer de paradigme » explique Karine Infante. Ce lieu de proximité avec les élus aura la vocation de rendre unanime la voix des 7 députés à l’Assemblée nationale pour représenter La Réunion mais aussi un rôle d’information pour les citoyens sur ce qui se déroule à Paris. « Je veux donner la place à une réelle consultation pour les citoyens avec également une diffusion des informations à tous », continue la jeune militante. Dans le prolongement de ce Parlement Pei, un groupe ultra-marins peut voir le jour à l’Assemblée nationale et permettre à tous les députés issus des DOM de se fédérer.



« J’ai contacté Emmanuel Henry Félissaint car son discours ressemble au mien. Il est ancré sur son territoire et c’est cela qui lui donne la légitimité de cette candidature. » Pendant la visio-conférence, après un bref échange sur les différences Guyane/Réunion, les similarités sont apparues nombreuses. Les deux territoires comptent de nombreux déçus de la politique qui considèrent être oubliés à Paris. Le pouvoir d’achat, l’accès à l’emploi, l’offre de formation, la gestion de la crise COVID avec des protocoles sanitaires inadaptés et des aides aux entreprises complexes, les gilets jaunes, l’insécurité, le manque de représentativité des politiciens… Les députés ultramarins doivent parler d’une même voix.



« Nous avons à cœur de défendre nos territoires, et avons échangé sur les possibilités d'union des députés qui seront définitivement élus le 19 juin prochain. Nous sommes ici dans une démarche d’orfèvrerie parlementaire et législative qui requiert une concertation continue », abonde le candidat guyanais.



Tous deux tombent vite d’accord sur le constat que les pistes de travail communes sont pléthore, avec un travail commun indispensable pour pouvoir instaurer le rapport de force dont les territoires d’Outre-mer ont besoin ! Les spécificités locales ne sont pas prises en compte et on le voit régulièrement. Encore aujourd’hui, trop de candidats à La Réunion imitent un discours et des arguments travaillés nationalement sans proposer de projet réunionnais. Des lois sont inapplicables localement, ou totalement inadaptées.



15 députés sont nécessaires à la constitution d’un groupe parlementaire. Or, à prendre en compte l’intégralité des DOM, il y a 26 députés ultra-marins (La Réunion 7, Guyane 2, Guadeloupe 4, Martinique 4, Mayotte 2, Nouvelle Calédonie 2, Polynésie 3, Saint-Pierre et Miquelon 1, Wallis et Futuna 1). Certains sont dans des groupes parlementaires, leur parole est trop diluée.



« Nous devons moderniser la politique. Notre rencontre avec Emmanuel Henry Félissaint va dans ce sens, en bonne intelligence collective », conclue la candidate réunionnaise. Forte de cette réflexion, Karine Infante appelle tous les candidats sans étiquette ni parti à s’inscrire dans cette construction pour une meilleure représentativité des départements d’Outre-mer.



Pour voir en replay https://www.facebook.com/1619022120/videos/819314342762378/