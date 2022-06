Législatives 2022 : Jean-Hugues et Ridwane "Issava" au second tour de la 5e circonscription

Le député sortant a convaincu les électeurs des six communes de l’Est. Il est en ballottage très favorable avec 36,38% des suffrages . Il obtient plus de deux fois plus de voix que son adversaire le plus proche.Jean-Hugues Ratenon remporte le scrutin sur cinq des six communes en jeu sur la cinquième circonscription au premier tour des élections législatives. Il n’a pas fait le point face au maire en place à Salazie.