Législatives 2022 - Jean-Gaël Anda "salue la volonté de changement des électeurs de la 4e circonscription"

Jean-Gaël Anda réagit au second tour des élections législatives :

Par N.P - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 14:54

Je félicite les 7 députés élus à l'issue de ce scrutin qui j'espère, sauront enfin travailler de concert, afin de défendre les intérêts de La Réunion. Je salue la volonté de changement des électeurs de la 4.. circonscription et en particulier ceux de SAINT-PIERRE, qui a porté Emeline KIBIDI à l'Assemblée Nationale.



J'espère de tout cœur que tous les engagements développés dans son programme le SMIC à 1500 E, la retraite à 60 ans, l'amélioration du pouvoir d'achat avec le blocage des prix... deviennent vite des réalités face à l'urgence sociale de notre territoire.



S'il y a un fait marquant c'est la percée spectaculaire du Parti Croire et Oser, avec une nouvelle conception de la société réunionnaise, sans machine et sans clientélisme. Bravo à Alexandre LAI-KANE-CHEONG et à sa suppléante : Maitre Florence CHANE-TUNE !



Jean Gaël ANDA Elu de l'opposition à Saint-Pierre