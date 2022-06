Législatives 2022 : Jean-François Nativel satisfait de son score

Le communiqué :



Je tenais à remercier l'ensemble des électeurs qui m'ont fait confiance pour ces législatives, ainsi que toutes les personnes présentes à mes côtés pour cette énième aventure politique.



Une élection qui s’est tenue après un mandat très contesté du président sortant : notre société s’est entre-déchirée, entre ceux qui ont basculé dans les extrêmes pour contrer par tous les moyens Emmanuel Macron, et ceux qui ont soutenu becs et ongles le président sortant pour faire barrage à Mélenchon/Le Pen.



Dans ce contexte revanchard inédit, les électeurs se sont donc davantage mobilisés derrière l’extrême-gauche et l’extrême-droite, qui réalisent de ce fait un meilleur score qu'en 2017 (respectivement 20% et 8 % en 2022, contre 11% et 4% en 2017), tandis que la candidate inconnue de Macron a réussi à atteindre 8 %.



Beaucoup de gens qui habituellement votent en ma faveur, notamment sur Saint-Paul, ont préféré soutenir pour les représentants des trois gros partis soit pour faire barrage à Macron, soit pour le soutenir. J’ai ainsi perdu 500 voix sur le littoral (par rapport à 2017), mais mon score a augmenté d’autant sur les hauts de Saint-Paul et sur les 5 autres communes, signe que j'ai réussi le pari d’élargir mon électorat au-delà de la zone littorale et par-delà l’étiquette de « Monsieur Requin ».



Par ailleurs, je fais un score plus qu'honorable de 13 % pour la moitié sud de Saint-Paul (concernée par la 7ème circonscription), devancé de très peu par la candidate de Macron (14 %), Thierry Robert (15 %) et Perceval Gaillard (24 %). Ce dernier aura bénéficié forcément du score exceptionnel de Mélenchon (40 %) à la récente présidentielle. Thierry Robert lui fait un score attendu (24%) qui, même s’il est bien moindre qu'en 2017 (34%), prouve qu'il est toujours solide et apprécié. Le 2ème tour devrait d'ailleurs pencher en sa faveur, sachant que l’électorat créole majoritaire a toujours eu du mal à voter pour un « non natif ».



La popularité de Thierry Robert associée à son statut d'ancien député-maire lui aura permis d'écraser hier toutes les étiquettes politiques, sans souffrir du contexte rageur d'après présidentielle. Là où ça va être cocasse désormais, ce sera de voir tous les bourgeois ultra macronistes qui le détestent (car aux antipodes de leurs valeurs de probité) obligés de voter pour lui, pour faire barrage à Mélenchon.



En résumé, le contexte singulier « d'après-guerre présidentielle » avait fait de cette élection un piège, et à ce titre, je peux être satisfait de mon score de 6,4% sur l’ensemble de la circonscription et encore plus sur Saint-Paul. En effet, ce résultat c’est le juste mien et celui de ma suppléante, sans recours à une photo de maman le Pen ou papa Macron/Mélenchon sur nos affiches et tracts. Sur 15 candidats seulement 6 ont dépassé les 5 %, fatidique seuil de remboursement et donc de crédibilité. Sans aucun moyen autre que mon énergie et une poignée de braves militants, nous avons pu rivaliser avec les forces en présence.



La plus cuisant échec d’ailleurs, c'est celui du candidat soutenu par toute la droite locale, qui atteint péniblement 13 % sur l'ensemble de la circonscription... et que 5 % seulement sur Saint-Paul, malgré le soutien de mon ex-binôme aux départementales 2021 ! Basé à Saint-Leu et en tandem avec le maire de cette même commune, ils ont pris ensemble une leçon de Thierry Robert (33%) qui fait près du double de leur score sur cette commune (17%), et prouve ainsi qu'il n'aura aucun mal à reprendre la mairie en 2026. Une très mauvaise affaire pour Bruno Domen, et ce n'était pourtant pas faute de l'avoir prévenu !



Au final ce candidat de la droite n’aura fait son score quasiment qu’à Saint-Louis, où il approche les 30 % grâce au soutien de la maire de cette commune, alors qu'il y est totalement inconnu. C'est dire à quel point la machine municipale est déterminante dans ces élections à faible participation.



Pour ma part, je suis heureux d'avoir contribué à la naissance du Mouvement de la Ruralité en tant que parti politique national éligible à l'aide publique, puisque nous avons dépassé le seuil des 50 candidats à plus de 1 %. Cela va nous donner les moyens de continuer notre engagement pour les agriculteurs, pour les éleveurs, pour tous ceux qui vivent à la campagne/montagne, et pour faire vivre et respecter nos traditions du bord de mer à nos plus hauts sommets ! Un engagement qui va devenir par contre très compliqué avec l'accession prochaine à l’Assemblée Nationale d'extrémistes écologiques nichés au sein du parti NUPES. Nous allons vivre des années très sombres pour nos traditions, pour l’élevage, pour la pêche, pour la chasse.



En conclusion, je n'ai pas à rougir du bilan de mes 6 candidatures en 5 années de politique : j'ai fait tout ce que je pouvais pour tenter de changer le cours des choses en restant moi-même et surtout fidèle à mes valeurs. Il n’y a plus d’élections avant 2026, et cela tombe bien car je ne pense pas que je sois encore un jour candidat en tête de liste. Je me contenterai dans le meilleur des cas d’apporter mes compétences à un projet porté par une personne compétente, honnête et soucieuse de l’intérêt général, mais pas sûr que j’arrive à trouver une telle personne dans le milieu politique d’ici-là.



Jean François Nativel, candidat aux législatives dans la 7ème circonscription