Législatives 2022 : Jean-François Nativel dénonce un "affichage 'sauvage' au profit du candidat du parti NUPES"

Le communiqué :



J’ai été surpris de constater une dizaine d’affichages sauvages pour le compte du candidat Perceval Gaillard de la France Insoumise/NUPES sur les hauteurs de la commune de Saint-Leu. Les affiches en question sont celles officielles de campagne, utilisées par le candidat ou son équipe.



Comment peut-on prétendre représenter dignement la Réunion dans une assemblée qui établit et vote les lois alors que l’on n’est pas capable de faire respecter par ses militants l’une des bases de la loi électorale ? En effet les articles L51 et L90 du code électoral interdisent l’affichage en dehors des emplacements réservés à l’affichage officiel (panneaux électoraux), et ceux réservés à l’affichage libre. Et lorsque cet affichage est jugé « massif », il peut même être considéré comme altérant la sincérité du scrutin.



Par ailleurs, l’écologie est affichée comme une priorité, au point d’apparaître dans l’intitulé de cette Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES), où l’on trouve d’ailleurs Europe Écologie Les Verts (EELV). Ces actes « contre-nature » interrogent donc sur « l’écologie politique » portée par les représentants de cette alliance NUPES, qui semble rimer bien plus avec démagogie qu’avec une écologie sincère, de bon sens.



D’ailleurs, l’affichage sauvage constitue également une infraction au Code de l’Environnement, d’après les articles L581-34 et L581-35. Il est absolument certain que les véritables écologistes n’ont pas besoin pour exprimer leurs idées de tapisser la nature d’affiches en papier industriel avec des encres nocives pour l’environnement.



Il n’y a plus qu’à espérer que d’ici le dimanche 12 juin, date du 1er tour de l’élection législative, l’ensemble des zones souillées par ces affiches seront nettoyées, dans un souci d’équité, mais aussi dans le cadre du respect élémentaire de l’environnement.