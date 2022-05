Législatives 2022 : Hélène Coddeville candidate de la Majorité Présidentielle dans la 7ème circonscription de la Réunion

Dans le cadre des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, la Majorité Présidentielle a investi Hélène Coddeville dans la 7 ème circonscription de la Réunion.



"Le Président de la République a investi les candidats et candidates d’« Ensemble ! », l’alliance entre LREM qui deviendra Renaissance, le MoDem, le parti Horizons et Territoire de progrès.



Avec la confiance d’Emmanuel Macron, je suis honorée d’être investie candidate aux élections législatives sur la 7ème circonscription de La Réunion.



Dans le contexte que connaît notre île, pour faire entendre la voix des Réunionnais, pour faire entendre la voix des femmes et des hommes de la 7ème circonscription à l’Assemblée il nous faut une députée de la majorité.



Le député sortant ne se présente pas et les électeurs de notre circonscription attendent un renouvellement de la classe politique locale. Toujours fidèle à mes engagements, marcheuse de la première heure, j’ai montré ma capacité de ne jamais baisser les bras face à l’injustice. Mon engagement au quotidien pour défendre celles et ceux qui en ont le plus besoin, ma volonté d’être au service d’un projet ambitieux pour notre circonscription, renforcent ma détermination. Je suis prête !"