La grande Une Législatives 2022 : Guerre de tranchée entre les frères ennemis de la 6e circonscription

Frédéric Maillot et Alek Laï-Kane-Cheong sont deux des hommes forts de la Gauche en course au premier tour des élections législatives 2022 sur la 6e circonscription. Le protégé d'Huguette Bello était un cadre du parti Croire et Oser mais l'a laissé aux mains de son fondateur. Il obtient aujourd'hui le soutien des membres du mouvement qui ont à leur tour délaissé leur leader. Par SF - SI - BS - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 17:27





Frédéric Maillot et Alek Laï-Kane-Cheong visent une place au second tour. Ils sont entourés à Gauche d'autres prétendantes noms comme l'ancienne députée Monique Orphé ou encore Nadine Gironcel-Damour. La voiture sono de cette dernière est d'ailleurs venue se garer près du kiosque où le vice-président de la Région Réunion organisait une conférence de presse.



Mais le combat le plus visible est celui qui oppose en duel les anciens compagnons d'armes de Croire et Oser. D'ailleurs, ils ont organisé des conférences de presse à moins d'un kilomètre de distance et presque à la même heure !



"Mi té koné mêm pa ke n'avé une conférence de presse organisée en parallèle à la nôtre. Et tant mieux, i faut que l'expression soit faite", nous a assuré Alek Laï-Kane-Cheong, dont la conférence de presse et celle de Frédéric Maillot n'étaient séparées que de la RN2.

Une guerre fratricide



Frédéric Maillot et Alek Laï-Kane-Cheong ont autrefois battu le pavé ensemble. Mais une dispute éclate lors des élections municipales 2020 et provoque une vague de départ. L'artiste explique avoir versé une larme lorsqu'il a quitté le mouvement dirigé par Alek Laï-Kane-Cheong.



Et dans le duel qui les oppose, Frédéric Maillot a avancé un pion aujourd'hui, ou plutôt a levé toute une armée.



Alek Laï-Kane Cheong est candidat sur la 6e circonscription sous l'étiquette de Croire et Oser. Frédéric Maillot affirme ne pas avoir d'attachement à un parti, mais à des gens. Il le prouve ce jeudi et s'entoure d'une dizaine d'anciens membres du parti auquel ils appartenaient tous et qui ont décidé d'abandonner Alek Laï-Kane-Cheong pendant la campagne.









Alek Laï-Kane-Cheong ne s'offusque pas de voir ses anciens compagnons de bataille rejoindre Frédéric Maillot qui a quitté Croire et Oser il y a environ un an. Mais le secrétaire général du parti met en garde ceux qui ont quitté le navire : "Il faut faire attention à la trahison aux valeurs que nous portions qui avaient du sens pour la population. Il y avait une méthode, un combat choisi, une liberté de parole qu'à un moment ou perd' kan ou rejoin une formation politique traditionnelle. C'est plus ça nout inquiétude pou zot !"

La "rage" des "aventures personnelles"



Frédéric Maillot déplore la désunion de la Gauche : "Lé bizar. Nou la réclamé cette union-là avant le premier tour des présidentielles. Kan li ariv au troisième tour, nou lé plu là-dedans, nou lé dan des aventures personnelles. Kan ou vé tué out chien, ou di li na la rage !"



Le candidat soutenu par le Rassemblement Réunionnais, version locale de l'accord Nupes, ajoute : "Bien sûr mi regrette que n'a pa eu l'union de toute cette gauche diversifiée. Après, est-ce que nou lé divisé ou diversifié, la question reste entière !"



Alek Laï-Kane-Cheong déplore que les forces politiciennes de Gauche se tirent dans les pattes. Il se positionne hors clivage et comme rassembleur des contestations. Il explique ne pas avoir été invité à participer aux discussions de la NUPES mais avoir "croisé" et échangé avec les uns et les autres.



Le secrétaire général de Croire et Oser porte un oeil critique sur la NUPES que défend Frédéric Maillot : "Il y a eu un agrégat pendant les Régionales et maintenant, chacun retourne dans sa chapelle. Après les présidentielles, il y a eu un flop dans l'union des gauches. Par dessus, il y a eu une nouvelle union, mais c'était encore centralisé, décidé depuis Paris !"

Un sondage met Alek en lèr



Réunion La 1ère a publié en début de semaine un sondage réalisé par Sagis sur la sixième circonscription. Alek Laï-Kane-Cheong devance Monique Orphé et Frédéric Maillot en terme d'intentions de vote.



Le candidat soutenu par Huguette Bello et Jean-Hugues Ratenon répond : "C'est normal, il fait des élections depuis 10 ans, il a son électorat. Moi, c'est ma première élection en mon nom. Il faut que mi sa va chercher mon électorat, convaincre mon électorat."



Mais ce sondage ne démotive pas Frédéric Maillot qui rappelle : "Tous les sondages avaient donné Huguette Bello perdante aux Régionales de 2021. On connaît le résultat. Mi souhaite a moin la même chose !"



