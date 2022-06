Législatives

Législatives 2022 - Georges Mithra et Sandra Vignolo: "Le choix de l'avenir"

Georges Mithra et sa suppléante Sandra Vignolo sont candidats dans la 1ère circonscription sous la bannière du Parti « Alliance Démocratique Citoyens En Éveil ».

Par LG - Publié le Vendredi 10 Juin 2022 à 14:32

Je suis président du mouvement « Alliance Démocratique Réunion Solidaire Citoyens en Éveil ». Mon équipe pluridisciplinaire est composée de femmes, d’hommes, de chefs de projets, d’économistes, de juristes, de commissaires au compte, de chefs d’entreprises, d’experts, de chômeurs, de retraités, d’étudiants, d’acteurs associatifs, de citoyens de tous bords ...



Ma suppléante, Sandra Vignolo, militante associative, maman de trois enfants.



Nous sommes engagés dans l’élaboration des projets de lutte contre les inégalités qui continuent de se creuser menaçant le lien social et le bien être de la population réunionnaise .



Ma conviction est profonde : les inégalités ne sont pas une fatalité. Il est possible de les combattre si les gouvernements décident de changer radicalement leurs politiques en adoptant des mesures fortes et ambitieuses.



Notre expérience de terrain nous met en position de force pour porter les dossiers souvent délaissés vous concernant : fiscalité, protection sociale, retraites, réseau éducatif, aide à la mobilité et aux démarches administratives, insertion professionnelle, droits civiques, solidarités, emploi, logement, inclusion des personnes porteuses de handicap...



L’urgence d’agir contre les inégalités



S’attaquer à ces inégalités est notre raison d’être. Nous les calculons pour mieux les dénoncer. Nous les refusons car elles ont un coût énorme : ces inégalités empêchent la réduction de la pauvreté et elles fracturent notre société.

Une autre économie est possible



Tout est une question de CHOIX politiques



Alors que partout à la Réunion, les citoyennes et les citoyens crient leur colère et se mobilisent contre les inégalités, la crise des services publics et le changement climatique, les politiques portent une lourde responsabilité dans la situation actuelle et doivent impérativement retrouver le sens d’une économie plus juste.



Quelles mesures politiques prioritaires pour inverser la tendance et lutter efficacement contre les inégalités ? La lutte contre les inégalités nécessite que des mesures fortes et ambitieuses soient prises, dans le sens de la justice sociale, de la justice fiscale.



Nos propositions



UN VÉRITABLE PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET DURABLE



Jeunesse



Le plan « 1 jeune 1 solution » qui vise à offrir une solution à chaque jeune.

Il mobilise un ensemble de leviers : aides à l’embauche, formations qualifiantes, accompagnement, aides financières aux jeunes en difficultés afin de répondre à toutes les situations. Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle, renforcer les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi, orienter et former les jeunes vers les secteurs et métiers d’avenir. La création d’emploi pour les jeunes dans le monde du Sport, animation, la culture et autres. Des parcours personnalisés pour les décrocheurs entre 16 et 18 ans. Aide aux financement des études supérieures des étudiants dont les familles n’ont droit à rien. Aucun jeune ne doit rester sur le bord de la route.



Pouvoir d’achat

L’heure est à l’urgence. Face à la flambée des prix, faire baisser les prix des produits de premières nécessité. Soutenir les petites et moyennes entreprises très impactées par la hausse du prix des matières premières. Baisse de certaines taxes. Exonération des charges sociales et patronales.



Retraite

Une réforme de retraites qui est indispensable permettant de lutter contre les inégalités. Instaurer un minimum retraite à hauteur du SMIC.



Logement

Le logement est un besoin essentiel pour chaque ménage. Il est au coeur de la cohésion des territoires. Toutefois le logement est encore trop souvent facteurs de graves inégalités, le manque de logement disponible par rapport à la demande, la hausse des prix des loyers qui oblige les ménages les plus modestes à s’éloigner pour pouvoir se loger.



Ce constat appelle une refonte globale de la politique de logement afin qu’elle conduise davantage de justice sociale en faveur des plus fragiles, qu’elle soit moteur durable d’économie locale et un vecteur d’innovation au service de l’emploi.

- Construire plus, mieux et moins cher.

- Libérer et offrir de nouvelles opportunités : faciliter les démarches de construction pour construire ou rénover un logement

- Protéger et donner plus à ceux qui ont moins : renforcer le modèle du logement social, favoriser la mobilité et rendre les attributions plus transparentes, agir contre l’habitat indigne mais aussi créer de nouvelles solidarité et réduire la fracture territoriale.

- Rétablir l’aide à l’accession à la propriété

- Acheter sa maison ou son appartement après 20 ans de bail



Une considération du Handicap

Nous sommes conscients que les citoyens en situations de Handicap vivent trop d’inégalités au quotidien. Imposer une accessibilité totale à tous les services. Faciliter l’emploi par un partenariat avec le monde économique. Imposer une une facilité de traitement des dossiers par la MDPH.



Agriculture locale

Aujourd’hui et plus encore demain, la stabilité du territoire de la Réunion repose sur le développement du secteur agricole. Ce secteur pourvoyeur d’emplois et de revenus doit se préparer à faire face à des enjeux colossaux : comment nourrir des milliards d’habitants en 2050. Augmenter notre autonomie alimentaire. Cela ne signifie pas vivre en autarcie et ne consommer que des produits locaux mais c’est pouvoir produire plus en offrant aux réunionnais une diversité d’aliments qui tient compte de nos réalités climatiques et de nos ressources. C’est trouver un équilibre entre produire davantage et pour combler les besoins locaux et les avantages qu’offre le commerce international.



Transport

Création de 2 ports secs pour les marchandises, à Sainte Marie et à St Pierre

Désengorgement des routes

Réduction des embouteillages



Une offre sociale adaptée

-Favoriser le développement des structures de l'Économie Sociale et Solidaire au sein des quartiers. Ces structures vont créer de l’emploi, recréer du lien social, dynamiser la culture, permettre aux personnes prises en charge d'être plus indépendantes, créer de l'apaisement social et de l'intégration ou encore améliorer la qualité de vie.



- Rendre les places de crèches accessibles à TOUS



- L’inclusion et l’insertion des personnes porteuses de Handicap



- Rendre les démarches administratives moins longues et moins complexes dans la mise en œuvre de l’aide sociale et des solidarités au profit des habitants, accompagner dans le montage de dossier et l’attribution de l’aide.



- Mettre en œuvre des dispositifs pour les écoliers afin d’ accompagner l’éducation nationale pour les élèves en grandes difficultés et permettre à tous de progresser au mieux .



- Sensibiliser aux dangers des drogues et autres addictions



Citoyens reprenez la main !!!



À chaque élection, les Réunionnais nous demandent de sortir les sortants pour changer de politique. Mais, à chaque fois, cette volonté de changement est contrariée. Et ce sont toujours les mêmes lobbies qui tirent les ficelles..



Votez et faites voter Georges Mithra