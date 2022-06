A la Une . Législatives 2022 : Frédéric Maillot prône "le retour vers la terre"

Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 14:48





Frédéric Maillot a résumé son programme pour les élections législatives : il souhaite un retour à la terre.



La terre pour l'économie



Le vice-président de la Région Réunion explique : "Tout démarre de la terre, de ce qui fait de nous des Réunionnais. Il faut arrêter de gaspiller la terre réunionnaise. Les TPE, PME nous réclament cette terre-là pour créer de l'activité économique. Ce sont eux les vrais créateurs de richesse et d'emplois. S'il y a de la terre à reflécher, c'est vers eux. Nou pé pa continué à donner nos terres à des grands groupes dans une situation monopolitisque à La Réunion et continué park do moun dan z'immeubles !"





La terre pour le logement



"Le retour vers la Terre, ce n'est pas seulement pour l'agriculture. Mais c'est aussi reconstruire des logements en ligne pour que le Réunionnais ait de nouveau accès à sa terre. C'est une manière aussi de créer une mixité sociale et d'arrêter avec la densification du logement social."