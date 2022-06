A la Une . Législatives 2022 : Frédéric Maillot en tête dans la 6e, Alexandre Laï Kane Cheong deuxième

Avec 13 candidats en lice, la circonscription étendue sur les 3 communes du Nord est l’une des plus disputées de l'île. Avec 23,88 % de voix, Frédéric Maillot est parvenu à tirer son épingle du jeu. Par NP - Publié le Dimanche 12 Juin 2022 à 21:27





Frédéric Maillot s'est imposé ce dimanche à l'issue de ce premier tour des législatives. Il recueille 23,88% des voix devant Alexandre Laï Kane Cheong qui obtient 16,99%. Eric Leung arrive en troisième position avec 14,35%. Dimanche prochain, pour le deuxième tour, les deux frères ennemis s'affronteront. Ils ont une semaine pour convaincre les électeurs de les porter jusqu'à l'Assemblée nationale. 13 candidats se sont livré bataille afin de récupérer l'écharpe de Nadia Ramassamy, bien décidée à la conserver. Celle-ci n'a obtenu sur 7,92% des voix.





Voici les résultats détaillés :

La campagne pour la 6e circonscription a été l’une des plus âpres avec 7 candidats qui se revendiquaient de gauche. La droite ne s’est pas non plus rassemblée derrière la candidate sortante avec 3 représentants.

