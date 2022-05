Politique Législatives 2022 : François Valéama et Chloé Hoareau sont candidats sur la 7e circonscription

François Valéama de Saint-Louis (candidat) et Chloé Hoareau de Piton Saint-Leu (suppléante) forment un binôme qui prend part au premier tour des élections législatives 2022 sur la 7e circonscription. Voici leur communiqué :

La population réclame un grand changement



Selon l’Insee , la moitié de la population vit sous le seuil de la pauvreté. 1 enfant mineur sur 2 vit dans ces familles. A l’école 240000 enfants vont arriver sur le marché du travail. Prés 26000 demandes de logement sont en attentes. La situation sociale est hors norme.



La situation économique n’est pas mieux : Les prix flambent, le gaz est à 24 euros depuis le 1er mai. L’huile dépasse 6 euros,.. Où allons-nous ! Quand tout ça va finir !



Dans un point presse, le 28 avril, Elie Hoarau, président du PCR, propose de réunir d’urgence une Conférence Territoriale Publique ouverte à toutes les forces vives de La Réunion.



Pour quoi faire? Pour débattre d’un projet réunionnais. Tous les problèmes posés doivent trouver des solutions. Les problèmes urgents comme l’emploi, le logement, la vie chère, mais aussi tous les autres à travers une nouvelle gouvernance.



Combien de temps? En 6 mois. Cette année même, de Juillet à Décembre.



Après cette étape? Le projet sera discuté avec le gouvernement pour une application étalée sur 20 à 25 ans. Par contre, les mesures d’urgences peuvent voir le jour dès 2023.



Quelles sont les chances de réussir ? La convocation relève de la Région Réunion. Puis, une délégation issue des débats ira discuter avec le gouvernement. Le projet définitif va déboucher sur une loi. Les Députés de La Réunion auront la charge de défendre le texte qui, après délibérations, deviendra une Loi.



C’est ça l’espoir d’un grand changement. C’est pourquoi il faut bien choisir le député.

Choisissez François et Chloé, le 12 juin.



Le Comité de soutien de François VALEAMA et Chloé HOAREAU Nous avons demandé à François VALEAMA et Chloé HOAREAU de représenter la circonscription numéro 7 qui va de Saint Louis jusqu’à Saint Paul. Ils incarnent une nouvelle génération de candidats, simples et dans le peuple. Ils militent pour un mandat par personne et pour la transparence de la vie publique.











Nos engagements



François VALEAMA, Saint-Louis «Je veux être utile à la société »



Nous vivons aujourd’hui une grave crise globale, à la fois écologique, sociale économique et politique. J’ai accepté l’appel du comité de soutien des sections PCR de la 7ème, pour porter le flambeau lors des législative DU 12 JUIN.

Mon engagement a plusieurs raisons.

1. J’ai grandi dans une famille engagée dans les luttes du PCR.

2. Je me présente dans cette circonscription où je réside et travaille.

3. Fils d’agriculteur, je connais les problèmes de cette profession.

4.Je connais les différentes contraintes de l’entreprenariat étant passé par différents métiers: commerçant, marchand, ambulant, chef de rayon, directeur adjoint de supermarché, collectivités…etc.



Je veux être utile à la société. Je me retrouve parfaitement dans l’idée de réunir tout le monde pour discuter d’un projet réunionnais, avec les Réunionnais, pour les générations actuelles et à venir. C’est une grande ambition qui est nourrie par un travail militant.

​Mobilisons nos ressources naturelles : l’eau, la mer, la terre, la biodiversité etc. Nous avons une jeunesse de plus en plus instruite qui veut servir la société réunionnaise. Je m’engage à vos côtés. Je compte sur vous.

Chloé HOAREAU, Piton Saint-Leu « c’est le moment d’agir »



Je suis âgée de 25 ans. Ma génération souffre du manque d’emploi, de la pénurie de logement, de la vie chère… Mère de famille, Je suis inquiète pour les enfants qui seront les adultes de demain. Un simple virus a tout paralysé et on parle d’une guerre généralisée. Nous courrons le risque d’une grave pénurie alimentaire car nous sommes trop dépendants de l’extérieur. Il est urgent de produire et consommer ce dont nous avons besoin pour manger. Ainsi, l’argent restera ici pour financer d’autres investissements et ainsi de suite…

Pourquoi je m’engage ? Comme beaucoup de jeunes, on ne trouve pas de travail correspondant à notre parcours scolaire. on tâtonne. C’est du temps perdu.



Je suis titulaire d’un bac Pro SPVL (service de proximité et de vie locale). J’ai fini par intégré le RSMA où je suis restée 5 ans, en tant qu’aide monitrice Auto-école.

Ce passage m’a permis de voir les difficultés de la jeunesse. Au vu de ce constat, j’ai décidé de répondre positivement à la proposition du Comité de Soutien des sections PCR de la 7ème circonscription. Je serai candidate, aux côtés de François VALEAMA. Le moment est venu pour moi d’agir.