Législatives 2022 : Emeline K/Bidi arrive en tête dans la 4e circonscription

Avec 11 candidats en lice, la circonscription des hauts du Sud est l’une des plus disputées de l'île. Avec 37 % des voix, Emeline K/Bidi est parvenue à tirer son épingle du jeu face au sortant David Lorion. Par NP - Publié le Dimanche 12 Juin 2022 à 20:23





Emeline K/Bidi rafle ainsi 63% des suffrages dans sa ville de Saint-Joseph, 27,93% à Petite-Ile et enfin 22,4% à Saint-Pierre.



11 candidats se sont affrontés afin de détrôner

Le député sortant s'est incliné ce dimanche à l'issue de ce premier tour des législatives. David Lorion fait le plein et sans surprise dans sa ville de Saint-Pierre avec 42,2% des suffrages. Il fait un bon score également à Petite-Ile (38,1%) et seulement 13,46% à Saint-Joseph mais l'écrasante victoire de sa principale concurrente à Saint-Joseph relègue le député sortant à la deuxième place de ce 1er tour.





Voici les résultats détaillés : Malgré un nombre plus faible de candidats, l’éclatement politique restait important dans la 4e circonscription . À l’exception du centre qui présentait un candidat unique, la gauche et la droite restaient fragmentées.