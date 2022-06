Législatives 2022 : Duel entre les frères ennemis de la sixième circonscription

Le secrétaire général de Croire et Oser a peut-être été déçu des résultats du premier tour des élections législatives. Il était donné largement vainqueur par les sondages. Mais son score (16,99%) lui permet tout de même de se qualifier au second tour. Et cela sans grand appareil politique à son service.Alexandre Laï-Kane-Cheong a connu une campagne mouvementée avec la défection de certains de ses partenaires à une semaine du scrutin du premier tour des élections législatives.Il pèche notamment à Saint-Denis, dominée par les grandes machines politiques, mais aussi à Sainte-Marie où le centriste Eric Leung confisque une bonne partie des voix à ses concurrents. Alexandre Laï-Kane-Cheong fait le plein dans sa commune avec 25,82% à Sainte-Suzanne où il arrive en deuxième position.Sans la fille du maire au second tour, le candidat de Croire et Oser pourrait rafler encore plus de voix dans la commune communiste. Reste à voir pour si Nadine Gironcel Damour (11%) donnera une consigne de vote et en faveur de qui.