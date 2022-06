Législatives 2022 - Découvrez les résultats dans les 7 circonscriptions de La Réunion

résultats définitifs dans la commune de Saint-Philippe

résultats définitifs dans la commune des Avirons

résultats définitifs dans la commune de Sainte-Rose

résultats définitifs dans la commune de la Plaine des Palmistes

résultats définitifs dans la commune de l'

Entre-Deux

résultats définitifs dans la commune de Salazie

Les résultats partiels :

Ridwane Issa concède sa défaite face au député sortant Jean-Hugues Ratenon. Regardez sa déclaration dans sa permanence aux côtés de Patrice Selly Karine Lebon largement en tête (65%) à Saint-Paul, la moitié des bureaux sont dépouillés à cette heureLesdonnent Jean-Hugues Ratenon devant avec 74,63% des voixLessont tombés. Perceval Gaillard (53,79%) devance Thierry Robert (46,21%)où Jean-Hugues Ratenon obtient 73,25% des suffrages exprimés face à Ridwane Issa (26,75%). C'est déjà la deuxième ville que conquiert le député sortant ce soir.où Jean-Hugues Ratenon l'emporte largement (67,87%) face à Ridwane Issa (32,13%): Nathalie Bassire obtient 63,60% contre 36,40% pour Patrice Thien Ah Koon dans le fief de Bachil Valy, le maire de l'Entre-Deux et pourtant allié de TAK dans la Casud.Perceval Gaillard (203 voix) devance Thierry Robert (150 voix) dans le bureau N°1 de Saint-Leu (définitif bureau 1)Philippe Naillet récolte 60,9% des voix (plus de 90% du dépouillement est réalisé dans cette circonscription)où Jean-Hugues Ratenon obtient 71,10% des voix2e circonscription : Karine Lebon domine (68,3%) Audrey Fontaine (31,7%) après 3 bureaux dépouillés au Port et à Saint-PaulFrédéric Maillot toujours en tête à Sainte-Marie avec 58,16%, contre 41,85% pour Alek Laï-Kane-Cheong. (5 bureaux dépouillés sur 38)À Bras-Panon, sur la première centaine des bureaux (90% dépouillés), Jean-Hugues Ratenon obtient 68% des voixPhilippe Naillet (54,3%) devance Jean-Jacques Morel (45,7%) au terme du dépouillement du premier bureau de Saint-DenisEmeline K/Bidi largement en tête dans le bureau n°3 de Saint-Joseph avec 230 voix contre 61 pour David LorionPerceval Gaillard donne le ton sur la première centaine du bureau 1 à Saint-Leu : 54 voix contre 36 pour Thierry RobertLe bureau 1 de Saint-Benoit dépouillé, Ridwane Issa en tête avec 149 voix contre 101 pour Jean-Hugues RatenonLa première centaine du bureau 1 de Sainte-Marie dépouillée, Alek Laï-Kane-Cheong démarre avec 47 voix, contre 44 pour Frédéric Maillot