Législatives 2022 - Bachil Valy félicite Nathalie Bassire : "Soyons constructifs, facilitateurs et forces de propositions"

Le maire de l'Entre-Deux réagit à la réélection de Nathalie Bassire dans la 3e circonscription :

Par N.P - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 11:25

Le temps des élections est fini et c’est désormais, dans un état d’esprit républicain, de bon sens et de responsabilité que je voudrais féliciter en mon nom et au nom du Conseil municipal de l’Entre-Deux, Madame Nathalie Bassire pour sa réélection en tant que Députée de la Nation sur la 3ème circonscription de La Réunion.



Les défis que nous avons à relever sont nombreux et les difficultés que connaissent nos concitoyens nécessitent une action collective, concertée et cohérente. Nous sommes les Hauts et nous avons un développement, propre à nos spécificités, à faire valoir : entre authenticité et modernité, entre traditions et exigence écologique.



Je crois indispensable que nous mettions en place un espace de dialogue, d’échange et d’écoute permanent pour que les projets que nous portons dans nos territoires soient portés de façon constructive au sein de l’Assemblée nationale et auprès des plus hautes instances de décisions.



Le temps des élections est fini et la population attend de nous des solutions concrètes, pérennes et efficaces à leurs difficultés du quotidien, à leurs préoccupations pour leur avenir et à celui de leurs enfants. Soyons constructifs, facilitateurs et forces de propositions avec le gouvernement et le Président de la République, c’est cela faire preuve de responsabilité au service de nos concitoyens réunionnais.



Félicitations et bon travail Mme la Députée