Législatives 2022 : Aurélie Vigne soutient Patrice Thien Ah Koon

Mesdames, Messieurs,



Je tiens particulièrement à remercier les personnes qui m’ont accordé leur confiance lors de ce premier tour des législatives. Cela conforte ma volonté et mes convictions au service des Réunionnaises et des Réunionnais. Je tenais à vous apporter quelques clarifications concernant mon « étiquette politique » et mes décisions de soutien pour le 2ème tour des législatives 2022.



Mon « étiquette politique » :

Ma candidature a été soutenu par le PCR, qui reste un grand Parti ancré dans le paysage politique local et que je respecte car nous avons des valeurs communes. A aucun moment je n’ai été investi par celuici, je me suis présentée sans étiquette, seulement au nom de mon association « Action Volontaire » avec mes deniers personnels.



Mes décisions de soutien :

J’ai fait le choix délibéré et en accord avec les membres de mon association de soutenir Mr Patrice Thien Ah Koon dans la 3ème circonscription. La volonté de celui-ci d’unifier les territoires des hauts est en corrélation avec nos valeurs d’union du peuple réunionnais. Mr Thien Ah Koon s’est engagé envers nous afin de porter 3 axes importants de notre programme : la possibilité pour un(e) infimier(e)s de réaliser un certificat de décès intermédiaire, la création d’un véritable statut d’aidant familial reconnu et rémunéré et un projet sur la sécurité (redéploiement des zones compétences police/gendarmerie, rénovation du parc pénitentiaire…).



Nous avons également décidé de soutenir la candidature de Mr LORION David dans la 4ème circonscription pour ses valeurs, pour l’humain au service du peuple réunionnais et dont le bilan en tant que député sortant n’est pas discutable.



Il était important pour moi, dans une volonté de transparence, d’exposer ces explications au peuple réunionnais.



Pour conclure, allons voter ce dimanche afin que l’abstention ne soit pas la grande gagnante de ces élections. L’avenir de notre bien être passe par les urnes !



Amicalement,

VIGNE Aurélie