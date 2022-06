Législatives

Législatives 2022 : "Au soir du 19 juin, l’hindouisme sera, à n’en pas douter, nettement plus visible"

Le "Collectif pour l’introduction de l’hindouisme à la circulaire FP 901 du 23 septembre 1967" s'exprime quant aux résultats du premier tour des législatives.

Par N.P - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 11:05

Le communiqué :



Nous prenons acte des résultats du premier tour des élections législatives à La Réunion.



Nous constatons que sur les 14 qualifiés pour le second tour, 7 s’étaient positionnés favorablement pour l’introduction de l’hindouisme à la circulaire FP 901 du 23 septembre 1967, accordant les autorisations d’absences spéciales dans la fonction publique pour motifs religieux.



La configuration du second tour, portera à l’assemblée, au minimum 3 députés, qui soutiennent notre cause et peut-être même un quatrième qui s’est montré particulièrement actif dans sa démarche.



Aux vues de ces projections, notre demande prend encore plus de sens.



Nous continuerons à communiquer sur la posture des politiques encore en course. Certains d’entre eux ne nous ont malheureusement pas encore entendus…



Nous croyons à un regain de la participation électorale pour dimanche prochain, au-delà des motifs intrinsèques à l’abstention, le Kavadi du 12 juin 2022 a indéniablement pesé sur la mobilisation.



Au soir du 19 juin, l’hindouisme sera, à n’en pas douter, nettement plus visible !



Alain Mardaye,

Pour Le Collectif pour l’introduction de l’hindouisme à la circulaire FP 901 du 23 septembre 1967