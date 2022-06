A la Une . Législatives 2022 : Alix Méra renvoie Karine Lebon et Audrey Fontaine à leur duel de macronistes

​Crédité de 2,27% des suffrages exprimés (534 voix) dans la 2ème circonscription, Alix Méra laisse libre ses électeurs pour le second tour.

Par LG - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 16:05

Pas de consigne de vote, ou plutôt si : celle de "voter en leur âme et conscience". Alix Méra, candidat Debout La France dans la 2ème circonscription, ne trouve aucun aspect l’incitant à pousser ses électeurs à aller chez l’une ou l’autre des deux finalistes.

"Nous avons vécu cinq ans de mandature Macron. On connaît sa politique et on ne souhaite pas défendre une personne (il fait allusion à Audrey Fontaine, ndlr) qui a obtenu le soutien du parti présidentiel", dit-il malgré les sollicitations arrivées dès hier. Il dresse le même constat à l'encontre de Karine Lebon "car Mélenchon a appelé à voter Macron au second tour de la présidentielle". Plus exactement, Jean-Luc Mélenchon avait appelé à faire barrage au vote Marine Le Pen, ce qui revenait à produire le même effet. Cela dit, avec sa confortable avance, la députée sortante n'a même pas à s'inquiéter de devoir compter sur un appui extérieur.



"J’ai constaté aussi sur beaucoup de circonscriptions que le népotisme est toujours là, avec des candidats qui sont placés pour faire perdurer un bien familial". Il fait référence aux candidats qui portent le même patronyme que certains maires mais aussi ceux, plus subtil, qui ont des liens familiaux.



Comme il l’avait évoqué la semaine dernière mais donc sans emporter les faveurs des électeurs de la 2, Alix Méra espère que l’un des points forts de son programme vivra à travers un ou plusieurs élus.



"L’abstention, ça les arrange !"



"Il faudrait que l’ensemble des députés élus dimanche prochain se battent pour que les dispositifs à vocation sociale comme les contrats aidés soient transférés à un organisme public tel que Pôle emploi, à la manière du transfert du RSA du Département vers l’Etat", soutient le candidat DLF. Cette refonte permettrait selon lui d’éviter les situations de copinage avec attribution de contrats selon que vous soyez un militant de la majorité ou pas. "Je sais qu'il y a des personnes en contrat PEC qui ont été marchandées. On leur a dit : 'si vous n’êtes pas assesseur dans un bureau de vote, vous ne serez pas renouvelé'. Et je ne parle pas que de la 2ème circonscription", affirme-t-il.



Enfin, Alix Méra estime que le fort taux d’abstention est finalement profitable aux élus en place. "Quand ils disent que 'c’est grave', je dis : 'non, ça les arrange !' L’abstention, ce n’est pas leur priorité. C’est dans l’intérêt propre des élus qu’il y ait peu de votants", explique-t-il car cette situation leur permet beaucoup plus facilement d’assurer la transmission du pouvoir en famille.