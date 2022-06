A la Une . Législatives 2022 : A 12h, le taux de participation était le plus bas depuis 1981 en France

Le taux de participation à 12h au 1er tour des législatives 2022 dans l'Hexagone s'établit à moins de 19%. C'est encore moins de participation qu'il y a cinq ans à la mi-journée. Par LG - Publié le Dimanche 12 Juin 2022 à 15:08

Le taux de participation aux élections législatives poursuit sa lente baisse d'élection en élection. Ce dimanche à midi, une baisse de 0,8 point par rapport à 2017 était constaté sur la france métropolitaine. C'est la participation la plus faible à cette même heure depuis les législatives de 1981. Verdict final en fin de journée avec le taux définitif.



C'est dans le département du Lot que les électeurs se sont le plus déplacés (27,8%). Suivent le Cantal (26,35%) et le Jura (25,69%). Comme souvent, c'est en région parisienne que la participation est la plus faible, avec à peine 9,85% de participation en Seine-Saint-Denis, (12,12%) dans le Val-de-Marne et 12,26% à Paris.



2022 : 18,43%

2017 : 19,24%

2012 : 21,06%

2007 : 22,56 %

2002 : 19,70 %

1997 : 22,65%

1993 : 21,41%

1988 : 22,25%

1986 : 23,70%

1981 : 27,60%