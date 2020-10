Faits-divers Législatives 2017 : Le procès de Frédéric Foucque pour achat de voix renvoyé en mai 2021

Frédéric Foucque et ses directeurs de compagne, Christian Clain et Alain Differnand, devaient être jugés ce vendredi pour achats de voix lors des élections législatives de 2017 à Saint-Denis. Des élections pour lesquelles il avait obtenu 3,7% des votes. Ils devaient notamment s'expliquer devant le tribunal correctionnel sur des soupçons d'achat de voix avec des billets de 50 euros et des promesses d’emploi. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 9 Octobre 2020 à 08:24 | Lu 1015 fois

Le procès aura finalement lieu le 7 mai 2021.



Sur son casier judiciaire l’ancien patron de Citroën à La Réunion compte déjà une condamnation en 2018 : il est inéligible jusqu’en 2021 à cause d’une irrégularité de dépôt de comptes de compagne.







