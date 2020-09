Communiqué Législative partielle du 20 septembre 2020 : Déni de Démocratie et arrogance du PLR

Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 23 Septembre 2020 à 17:17 | Lu 122 fois

Les résultats du premier tour de l’élection législative partielle du dimanche 20 septembre 2020, sont malheureusement conformes à ce que le groupe UNP avait annoncé depuis plusieurs semaines.



Un nouvel effondrement de la participation au vote de ce dimanche était plus que prévisible en raison de la crise Covid-19 et du peu d’intérêt de la population pour une élection partielle que nos politiques eux-mêmes ont vidé de tout sens, seulement justifiée par les

conséquences de la volonté revancharde de recherche du pouvoir à Saint-Paul, et que le désordre entretenu par l’éparpillement des candidatures d’opposition a démotivé.



Ces élus qui viennent aujourd’hui crier victoire avec une certaine arrogance vont jusqu’à prétendre avoir ainsi obtenu une victoire écrasante sur la droite.



Je pense que nous n’avons pas la même lecture des chiffres pour crier victoire avec à peine 15% des électeurs qui se sont présentés aux urnes ce dimanche. C’est une mascarade de plus de la part de ces élus qui continuent leur démagogie politicienne en travestissant les faits.



Au contraire, et n’en déplaise aux manipulateurs, les chiffres de ce dimanche donnent plutôt une démonstration d’une déconfiture complète du camp des élus qui sont à la gouvernance de 2 grosses mairies.



Être au pouvoir et déclarer que la droite a été battue à plate couture par sa candidate avec 7.000 voix (à peine 7% des électeurs) est un manque de respect de la population et témoigne de l’attitude prétentieuse que Mme BELLO nous impose de jour en jour.



Alors, oui 7% des électeurs favorables à la candidate PLR avec 2 mairies et des employés qui sont plus que gentiment invités à prendre part au vote peuvent être considérées comme une démarche démocratique très respectueuse et une très grande victoire. On peut se demander comment écrit-on humilité au PLR...



Nous aurons l’occasion de revenir sur une analyse plus fine de la situation, qui confirme la nécessité d’une réflexion pour la construction d’un groupe politique fort à Saint-Paul.



Plus que jamais, notre groupe UNP garde sa ligne de conduite pour dénoncer le déni de démocratie par le maintien de cette élection partielle en dépit de la crise covid-19 et des risques que les autorités ont fait prendre à la population.



Nous suggérons à Mme Bello et à ses amis de s’interroger sur la légitimité de la candidate qui sera élue ce dimanche 27 septembre 2020 et contrairement à ce qu’annoncent ces mêmes élus démagogues les engagements de campagne, comme pour les municipales, resteront au niveau des promesses dont le PLR nous a habitué, par des élus qui pratiquent le mensonge pour obtenir l’adhésion d’une partie de la population et en définitive, n’utilisent le pouvoir que pour accorder des situations de rente à leurs proches.



Nous continuerons à combattre ce pouvoir démagogique, nous souhaitons une rupture avec cette politique du passé.



Pour le second tour 2 candidates restent en lice. Nous l’avons précisé au premier tour et nous le réitérons à nouveau, notre souhait reste toujours le même, le report de cette élection pour les raisons évoquées ci-dessus, dont le record d’abstention a confirmé la pertinence.



Nous rappelons que dans le cas d’un maintien de cette élection, le groupe UNP a souhaité au premier tour, une candidature unique à droite pour faire barrage au PLR de Mme BELLO.



Le second tour doit être considéré comme une élection partielle particulière. Notre positionnement, celui de notre groupe politique répond à la logique républicaine, qui impose de se porter derrière le candidat le mieux placé pour contrer la politique passéiste

du PLR.



Cette élection partielle doit être aussi l’occasion pour la droite Saint-Pauloise de tirer les enseignements de ses actes, de ses décisions et de leurs conséquences.



Poursuivre dans la division fera toujours le jeu de l’adversaire, et ne pas se concerter suffisamment en amont des échéances électorales aboutira à la même cacophonie de ces 2 dernières élections. Se voir aussi imposer des candidatures et ne pas pouvoir en débattre n’apportera rien de constructif à la droite Saint-Pauloise.



Au lendemain de ce second tour, nous appelons les forces de droite en présence à une rencontre, à la construction d’une opposition forte sur Saint-Paul pour les prochaines échéances et avec un objectif partagé pour « Les Municipales de 2026 ».



Pour ce dimanche 27 septembre 2020, fidèle à ses convictions, le groupe UNP appelle à se mobiliser pour faire barrage à la politique de Mme BELLO en appelant à voter pour la candidate qui représente l’opposition au PLR dans cette élection, Audrey FONTAINE.



D’ores et déjà, le groupe UNP peut confirmer de sa présence au débat des prochaines élections départementales et régionales 2021 et proposera pour 2022 des candidat(e)s à la Députation pour les circonscriptions 2 et 7.



Dès à présent, nous appelons les personnes qui souhaitent nous rejoindre à se faire connaître auprès de membres de notre équipe.



Pour le Groupe Politique « UNP – Une Nouvelle Page »,

Le Président

Fabrice MAROUVIN VIRAMALE.