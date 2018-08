Législative partielle dans la 7e: Perceval Gaillard sera bien le candidat de La Réunion insoumise

Sandra GENCE, mère de famille, travailleuse sociale privée d’emploi, est engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle saura écouter la population et défendre celles et ceux qui souffrent le plus.

Perceval GAILLARD, éducateur de rue, militant de l’éducation populaire et ancien manœuvre, est engagé de longue date dans les combats sociaux, humanitaires et écologiques. Il agira au service des réunionnais et portera nos valeurs humanistes et de justice sociale dans toute son action.

Et un de plus dans la 7e. Déjà candidat l'an dernier , Perceval Gaillard représentera à nouveau La Réunion insoumise dans cette circonscription, qui comprend les villes des Avirons, de Saint-Leu, de Trois Bassins, de l’Etang-Salé et de certains cantons de Saint-Louis et de Saint-Paul. Il aura pour suppléante Sandra Gence.L'annonce a été officialisée ce vendredi par Jean-Hugues Ratenon, député lui de la 5e circonscription, qui souhaite poursuivre la "lutte contre la politique d'Emmanuel Macron". Sandra Gence et Perceval Gaillard, "travailleurs sociaux engagés au quotidien (…) porteront la voix du peuple à l’Assemblée Nationale", assure la voix du parti mélenchoniste dans l'île.Pour Jean-Hugues Ratenon, la future législative partielle "est une occasion de sanctionner la politique anti-sociale d’Emmanuel Macron" : "Nous devons mobiliser toutes nos forces pour envoyer un nouveau député à l’Assemblée Nationale et ainsi renforcer le groupe France insoumise et la voix des Outre-Mer".En 2017, le ticket Gaillard/Gence était arrivé en troisième position. "Porte-parole de la France insoumise dans cette élection, seule force de résistance au gouvernement, ils peuvent remporter cette élection partielle et renforcer la lutte contre la destruction de notre République, de notre protection sociale et de notre vivre-ensemble", termine Jean-Hugues Ratenon.