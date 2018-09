Législative partielle dans la 7e: Le PS roule pour Pierrick Robert

Les tractations se poursuivent à quelques jours du second tour de la législative partielle dans la 7e.



Arrivé loin derrière Jean-Luc Poudroux au premier tour avec 19% des voix, le candidat du LPA, Pierrick Robert, pourra bénéficier du soutien de la fédération locale du Parti socialiste.



Pour le PS, "il y va de l'intérêt général des Réunionnaises et des Réunionnais, des salariés, comme des retraités et des privés d'emploi de soutenir les voix qui s’élèvent pour contrer la politique d’un Président indifférent aux spécificités et des problématiques de notre territoire."