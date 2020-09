Politique Législative partielle : Younous Omarjee crie "victoire"

Le député européen Younous Omarjee réagit aux résultats du premier tout de la législative partielle dans la 2e circonscription. "Notre candidature qui totalise plus du double des voix de tous les autres candidats, inflige une défaite cuisante à la droite et aux soutiens à la politique du Gouvernement", commente-t-il. Par Amandine Dolphin - Publié le Dimanche 20 Septembre 2020 à 21:38 | Lu 185 fois

"Au nom de la France Insoumise, j'adresse mes très chaleureuses félicitations à Karine Lebon , candidate commune PLR/LFI qui triomphe ce soir dans la législative partielle de la 2eme circonscription de la Réunion.



Notre candidature qui totalise plus du double des voix de tous les autres candidats, inflige une défaite cuisante à la droite et aux soutiens à la politique du Gouvernement.



Ces législatives partielles confirment après les élections européennes l'impopularité d'Emmanuel Macron à l'ile de la Réunion. Et la confiance des électeurs dans les forces qui fédèrent l'unité du peuple autour de ses revendications écologiques, sociales et démocratiques . Elle annonce d'autres victoires.



Malgré la majorité absolue obtenue par Karine Lebon dés ce premier tour, un second tour est rendu nécessaire vu la faible participation des électeurs à ce scrutin, liée notamment à la crise du Covid.



Nous appelons les militants insoumis et les électeurs dés à présent à se mobiliser pour confirmer le vote au second tour et amplifier la victoire."



