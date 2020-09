A la Une . Législative partielle: Vers une abstention record ce dimanche ?

Par Samuel Irlepenne - Publié le Dimanche 20 Septembre 2020 à 07:15

L’abstention sera-t-elle encore la grande gagnante de cette législative partielle dans la deuxième circonscription ? Après des élections municipales marquées par une abstention record dans l'île, pas sûr que cette élection attire en masse les électeurs alors que la situation sanitaire s’est dégradée entre-temps dans l'île, sans compter sur la défiance de plus en grande des électeurs envers la vie politique. En revanche, cela n'a pas empêché à une bonne dizaine de candidats de se présenter pour ce scrutin après le retrait d'Huguette Bello.



Réélue triomphalement en 2017 pour un cinquième mandat avec 73,59% des voix face à Cyrille Melchior (26,41%), Huguette Bello avait dû laisser son écharpe de députée pour celui de maire de Saint-Paul en raison de la loi sur le non-cumul des mandats après son succès lors des dernières municipales. Son suppléant, Olivier Hoarau, réélu lui au Port, a également préféré garder le fauteuil de maire que celui de député, provoquant ainsi cette législative partielle.



Les jeux sont plus ouverts que jamais dans cette circonscription, une des plus importantes de l'île avec 96 456 votants. Fief d'Huguette Bello depuis 1997 où elle a été réélue à chaque scrutin avec généralement le plus large score parmi tous les parlementaires de l'île (73,59% en 2017, 67,14% en 2012 et 59,61% en 2007, chiffres second tour), la seconde circonscription connaît aussi des flambées au niveau de l'abstention, et ce malgré la popularité de la désormais ex-députée.



Ainsi, en 2017, au premier tour de l'élection, l'abstention était montée à 67,82% dans la circonscription, juste derrière la 6e circonscription (69,65%) et la 5e (70,12%). Au second tour, l'abstention était redescendue à 60,70% dans la seconde circonscription juste derrière la 6e (64,20%) et la 5e (64,69%).



Si en 2012, Huguette Bello l'avait emporté dès le premier tour avec 67,14% des voix, l'abstention relevée dans la seconde circonscription était de 52,54%. Mieux qu'en 2007 où les votants s'étaient abstenus à 53,15% au premier tour, juste derrière la 4e (56,94%) et la 5e (54,58%). Au second tour, ils étaient 42,40% à s'être abstenus lors de cette législative, juste derrière la 1ère circonscription (45,15%).



