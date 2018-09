Législative partielle : La Droite derrière Jean-Luc Poudroux

Tous les leaders de la Droite s'étaient donné rendez-vous hier soir pour une réunion de soutien à la candidature de Jean-Luc Poudroux et de sa suppléante Graziella Vergoz, dans les cadre des élections législatives partielles de la 7ème circonscription.



On notait notamment la présence de Daniel Pausé, ma ire de Trois-Bassins, Jean-Claude Lacouture, maire de l’Etang-Salé, Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, et celle de Didier Robert, président d’Objectif Réunion.



Michel Fontaine n'était pas là mais il se trouve actuellement à Paris où il doit participer à la désignation du candidat soutenu ou investi par les Républicains.



On sait que deux candidats sont sur les rangs : Jean-Luc Poudroux qui sollicite le soutien, n'étant pas encarté aux Républicains, et Jonathan Rivière qui a lui pris sa carte.