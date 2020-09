Législative partielle : Jean-François Nativel officiellement candidat

Citoyen engagé depuis 10 ans dans le maintien de l’accès à l’océan, vous me connaissez pour mon franc-parler et ma persévérance. En mars 2020, la liste "L’alternative" que j’ai conduit sans étiquette a créé la surprise en finissant 4ème du 1er tour des élections municipales à Saint-Paul, derrière les trois anciens maires. Ce résultat, les encouragements de mes soutiens, et des personnes que j’ai rencontrées sur le terrain, m’ont poussé à me porter candidat pour cette nouvelle élection.



Les électeurs réunionnais ne veulent plus de politique "familiale", et pourtant on nous propose en favoris pour notre plus haute Assemblée des candidats inconnus, sortis d’un chapeau, n’ayant jamais prouvé publiquement leur valeur. L’engagement en politique ne devrait-il pas être le prolongement d’une reconnaissance par le peuple du courage et du mérite d’un homme ou d’une femme ? Les électeurs de Saint-Paul, du Port et de la Possession méritent mieux qu’une élection présentée comme courue d’avance !



Depuis trop longtemps à l’île de la Réunion, les clans politiques imposent leur "descendance" pour prolonger leur règne. Maintenant, depuis l’interdiction du cumul des mandats, ils cherchent à contourner la loi en vous demandant de voter des prête-noms, afin de conserver tous les pouvoirs. Hier députés, ils démissionnent pour devenir aujourd’hui maires… avant d’abandonner leur poste demain pour prendre la Région ?



Refusons ensemble cette politique du passé, indigne d’une démocratie ! Les citoyens sont de plus en plus lucides et émancipés : ne sont-ils pas en droit d’avoir des élus qui iraient jusqu’au bout de leur mandat, sans courir tous les lièvres à la fois ?



Le rôle d’un député est important. C’est lui qui représente les citoyens dans le cadre des propositions et des débats sur les lois. Notre société est face à une perte de repères et de valeurs, renforcée par l’éclatement du modèle familial. Or, on constate des évolutions législatives majeures, sans véritable débat et réflexion, comme dernièrement la loi bioéthique, précipitée.



Par ailleurs, sous l’influence d’idéologies extrémistes, 80 % des Français habitant désormais dans les villes font l’opinion et influencent les assemblées. Cette mouvance cherche à nous imposer des aliments industriels, voire de synthèse, un mode de vie hors-sol, déconnecté de nos réalités et préoccupations. Nos traditions culturelles se trouvent ainsi menacées par des lois débattues et votées à Paris, mettant en péril l’agriculture, l’élevage, nos pratiques ancestrales telle que la pêche et la chasse (guêpes, tangues, batays coqs, etc.), nos rituels, et même notre gastronomie, sous prétexte "d’écologie".



Sans élu déterminé à défendre au plan national notre ruralité, notre attachement profond à la nature, à notre culture, il ne nous restera demain plus aucun droit, plus aucune liberté, du bord de mer à nos plus hauts sommets ! Soyez aujourd’hui assurés que, comme je me suis battu pour la mer, je me battrai pour l’ensemble des injustices qui frappent les Réunionnais, qu’elles soient d’ordre économique, sociale ou humaine.



Je souhaite être le candidat de tous ceux qui croient en l’avenir de notre territoire, qui veulent un élu sincère, capable de s’exprimer avec conviction et détermination pour défendre nos spécificités, jusqu’aux plus hautes assemblées.



A propos de Véronique Ferrier, ma suppléante :



Véronique Ferrier est une retraitée de 65 ans, mère de 6 enfants, née à la Grande Fontaine Saint-Paul. En 1967, alors qu’elle avait 12 ans, elle a été arrachée à sa terre natale, pour devenir ce que l’on appelle une "enfant de la Creuse". Cette expérience douloureuse a forgé son caractère et sa combativité. De retour dans son île en 1980, elle a vécu et travaillé au Port, en tant qu’aide-soignante dans des cliniques. Son parcours l’a amené à devenir déléguée du personnel, puis responsable syndical. À ce titre, elle a mené plusieurs combats victorieux pour défendre les droits bafoués des salariés. Plus récemment, elle s’est engagée dans des mouvements citoyens pour défendre les droits de la population réunionnaise.