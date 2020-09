Législative partielle : Chrétien quand cela les arrange

Nous assistons ces dernières années, à un changement idéologique de l'électorat catholique, connu pour être traditionnellement de droite, et cela, depuis la disparition des présidents français connus pour leurs pratiques et leurs fois en l'église de France, DE GAULLE, POMPIDOU, GISCARD ou encore CHIRAC.

Mais depuis, la nouvelle génération de la droite française déshumanisée et sa prise de position négative envers les migrants avec un comportement parfois proche du FN, a fini par repousser un électorat catholique modéré qui ne se reconnaît plus dans ce parti.



De plus, la succession des papes à Rome très critiques envers les élus de France pour leurs lois contraires aux écritures, ont conforté les chrétiens dans leurs démarches et les a incité à non pas seulement resté dans l'église comme simple spectateur, mais de s'impliquer davantage dans la société, voir même de militer et devenir acteur.



Dès lors, des regroupements se sont constitués au sein des églises pour former plus ou moins un réseau et définir un choix politique vers des candidats plus humanistes.



Comme en métropole, les chrétiens réunionnais se sont alors organisés en fonctions, jusqu'à devenir une force discrète, mais bien réelle, une force de proposition, d'engagement et d'échange, incontournable. Et comme chacun le sait, le chrétien accomplit toujours son devoir, d’abord la messe, ensuite le vote, d’ailleurs l’évêque et les curés n'hésitent pas pour nous le rappeler. Imaginez alors l'importance de ces voix, dans un contexte où l’abstentionniste gagne du terrain, aujourd'hui, les électeurs chrétiens font et défont les élections.



On a vu ces derniers jours, une candidate à la législative partielle, contacter par tous les moyens les chrétiens de la circonscription pour revendiquer son appartenance à la communauté et nous rappeler qu'il faut voter pour elle. L'église voit effectivement en période électorale de plus en plus, ce genre de candidat présent dans l'assemblée, et aussitôt les élections terminées, il disparaît.



Matthieu nous rappelle dans le (verset 7, 15). Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu’au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.



Nous ne sommes pas dupes, l’Église c’est une grande famille, nous connaissons bien entendu, nos sœurs et frères candidats, élus ou pas, nous les côtoyons régulièrement dans nos cérémonies religieuses, non pas seulement la veille des élections, et nos choix sont éclairés par l'évangile, qui nous enseigne des valeurs telles que l’humilité, charité et humanité.