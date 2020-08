A la Une .. Législative partielle : Audrey Fontaine s'allie à Sergio Erapa

L’ancienne conseillère municipale de Joseph Sinimalé s’allie à l’ancien adjoint d’Olivier Hoarau, Sergio Erapa. Audrey Fontaine a annoncé sa candidature à la députation pour la 2ème circonscription la semaine dernière. "Femme de droite" et "homme de gauche", un "choix audacieux mais pertinent" se félicite le binôme. Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 28 Août 2020 à 13:00 | Lu 255 fois





Ce dépôt de candidature est aussi l’occasion de dévoiler le nom de son remplaçant à l’Assemblée nationale. Sergio Erapa, figure bien connue de la politique portoise et actuellement conseiller départemental. Il sera le suppléant d'Audrey Fontaine. A propos de sa décision de la rejoindre pour ces législatives, Sergio Erapa précise que "c’est un choix audacieux mais pertinent".



"Lors des dernières élections, de nombreux électeurs ont décidé du renouvellement de la classe politique en orientant leur vote davantage sur la personnalité d’un candidat - souvent de la nouvelle génération - que sur son appartenance à un parti politique traditionnel", ambitionne le duo. Et Sergio Erapa de rappeler qu'"en mars 2020, je me suis présenté sans étiquette au Port. Je suis arrivé en deuxième position avec 12% des suffrages. Je suis un homme de terrain qui œuvre dans le milieu sportif depuis mes 15 ans. J’ai su rassembler les membres de l’opposition portoise pour parler d’une seule voix". Pour lui, lors de cette future élection, son plus grand ennemi reste l’abstention.



Audrey Fontaine, femme de droite, et Sergio Erapa, homme de gauche, annoncent "se connaître de longue date et travaillent ensemble au Conseil Départemental, où la première est cheffe du protocole et ce dernier représente le canton 2 et siège dans la Commission Education, Sport, Jeunesse, Mobilité et Culture".



