Communiqué Législative partielle : Alain Bénard appelle au vote blanc ou nul au second tour

Alain Bénard, candidat malheureux de la législative partielle de la 2ème circonscription (arrivé quatrième avec 5,41 % des voix), appelle au vote blanc ou nul dimanche prochain. "Achever de discréditer cette élection, cette parodie de démocratie est un devoir citoyen",argue-t-il. Son communiqué : Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 22 Septembre 2020 à 17:03 | Lu 148 fois

Ce premier tour de législatives partielles a été, comme annoncé, une mascarade, un bal masqué, une indignité démocratique.



L’abstention est massive, comme prévu.



Les citoyens ne se reconnaissent plus dans les lambeaux de cette République agonisante.



Notre résultat était attendu.



Il est conforme aux moyens mis en oeuvre par les deux porte-drapeau du rassemblement de la droite et de l’union des gauches.



Toutes deux ont affirmé, comme d’habitude, vouloir prendre le pouvoir non pas pour le rendre à la Multitude, pour le partager, mais bien pour l’exercer comme des autocrates.



Hélas, la relève a choisi le despotisme, la trahison et le conservatisme idiot.



Les deux candidates retenues pour le second tour veulent juste une place au soleil.



On nous somme de prendre position entre Charybde et Scylla, entre la Peste et le Choléra alors même que c’est la mort qui, pour finir, nous attend.



Quand avancer tout droit est absurde, le seul chemin qui vaille, c’est le pas de côté.



Notre démocratie ne fonctionne plus, les élus ne représentent qu’une fraction réduite de la population.



Que faire ?



Deux issues s’offrent aux citoyens responsables :

- s’emparer du pouvoir pour en rendre le plus possible

- achever de discréditer les profiteurs et le système



Nous appelons donc au vote blanc ou nul dimanche prochain.



Il s’agit d’un acte militant.



Achever de discréditer cette élection, cette parodie de démocratie est un devoir citoyen.



Faute de représentativité, la prochaine députée pourra se targuer des oripeaux de la légalité, mais elle ne disposera d’aucune légitimité.



Alain BENARD