Législative Partielle - 7e circonscription La victoire de Jean-Luc Poudroux engage l’alternance à Saint-Leu

Les résultats du 1er et du 2e tours de l’élection législative partielle sur la commune de Saint-Leu, montrent, en plaçant largement Jean-Luc Poudroux en tête, que l’alternance est déjà en œuvre à Saint-Leu.



L’ex maire de la Ville a su durant toute sa campagne cristalliser le mécontentement de la population saint-leusienne. Le rejet de la politique municipale où la culture et la vie associative sportive ont été délaissées, le manque de considération de la municipalité vis-à-vis des administrés, la détresse des employés communaux qui subissent un management despotique, la mauvaise gestion de la commune constatée par la Chambre Régionale des Comptes, les atteintes répétées à l’environnement (mauvais état du récif corallien, absence de nettoyage des ravines, dépôts sauvages d’ordures), les choix partisans et contestables d’une politique d’aménagement urbain par les proches de Thierry Robert et une politique du coup de com’ permanent faite d’agitation et de manipulation marqué par un orgueil démesurée la mairie et le mépris des opposants dans la Ville lassent les Saint-Leusiens. Ces derniers ont sanctionné lourdement l’équipe municipale en place et le trio Bruno Domen - Thierry et Pierrick Robert) et ce n’est pas fini ! La prochaine vague de mécontentement va déferler en mars 2020 à l’occasion des prochaines élections municipales où Thierry Robert ne pourra même pas se présenter.



La Société Civile de Saint-Leu participera activement au rassemblement des forces d’opposition pour crée les conditions de l’alternance à Saint-Leu sous la houlette de notre nouveau député Jean-Luc Poudroux qui aura la responsabilité d’être le chef d’orchestre de l’Union.



La Société Civile s’attachera à porter un projet saint-leusien pour le plein emploi, l’excellence environnementale et une démocratie communale exigeante.