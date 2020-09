A la Une ... Législative : L'Union (de la Gauche) fait la force

Ce mercredi matin, les ténors de la gauche ont apporté leur soutien à Karine Lebon, appelant les citoyens à voter pour la candidate des "forces de progrès" au second tour dimanche. Par B.A - Publié le Mercredi 23 Septembre 2020 à 17:26 | Lu 375 fois



Karine Lebon soulagée par les résultats obtenus

Tous appelaient ce matin les citoyens à se mobiliser pour que "les valeurs de solidarité, de justice sociale, de respect de la personne humaine et de l'écologie" soient portées par la jeune femme au national. Si le second tour de cette législative était à l'image du premier, Karine Lebon l'emporterait, mais avec un grand regret, que les citoyens et citoyennes ne jouissent pas assez de leur droit de vote, pourtant durement acquis. Cette crise de la démocratie est d'autant plus regrettable que "le gouvernement a dépouillé les classes populaires", déclare la maire de Saint-Paul. Karine Lebon siégera, si elle est élue dimanche, au sein du Groupe Démocratique et Républicain, en stricte opposition à "la Macronie". Toute la gauche ou presque était présente ce matin autour de Karine Lebon et Fayzal Vali, candidats PLR dans la législative partielle de la deuxième circonscription. Avec un score de 52,15% au premier tour, Karine Lebon a certes obtenu la majorité absolue, mais ce joli chiffre ne saurait en cacher un moins glorieux, celui de l'abstention. Car avec seulement 15% de votants, ce premier tour laisse un goût amer d'inquiétude quant à l'état de notre démocratie. En réponse à ce désamour des citoyens, Karine Lebon espère convaincre sur le terrain de l'utilité du rôle de député "pour changer la société".Ericka Bareigts se dit "fière et heureuse" d'apporter son soutien à Karine Lebon, heureuse que les femmes prennent leur place en politique, une place légitime, mais pour qu'elle existe, rappelle l'ancienne ministre, il aura fallu une loi sur la parité. "Il y a peu, on proposait aux femmes d'être candidates dans des circonscriptions perdues d'avance. Non que cette élection soit gagnée d'avance, mais elle est gagnable", se réjouit la maire de Saint-Denis. Huguette Bello, fidèle à son militantisme féministe et à son amour de l'Histoire, rappelle que les premiers marrons étaient des marronnes, et que les femmes sont toujours pionnières des combats pour la justice sociale: "Les trois femmes présentes ce jour sont des descendantes d'Eva (l'une des premières habitantes de l'île, Malgache NDLR), nous portons l'héritage de luttes et nous en réclamons".Ces combats, Karine Lebon entend les mener jusqu'à l'Assemblée nationale, où elle pourra compter sur l'appui du PS, du PCR, de LFI, et maintenant d'EELV, assure Jean-Pierre Marchau. Le chef de file des Verts a tenu à clarifier la situation quant à la candidature de Charles Moyac au premier tour: il s'agit pour les écologistes que les problématiques environnementales infusent peu à peu et que l'écologie soit au coeur d'un changement de société. Sur le fond, tous sont d'accord, le programme de Karine Lebon étant axé sur l'urgence sociale et le développement durable.Tous appelaient ce matin les citoyens à se mobiliser pour que "les valeurs de solidarité, de justice sociale, de respect de la personne humaine et de l'écologie" soient portées par la jeune femme au national. Si le second tour de cette législative était à l'image du premier, Karine Lebon l'emporterait, mais avec un grand regret, que les citoyens et citoyennes ne jouissent pas assez de leur droit de vote, pourtant durement acquis. Cette crise de la démocratie est d'autant plus regrettable que "le gouvernement a dépouillé les classes populaires", déclare la maire de Saint-Paul. Karine Lebon siégera, si elle est élue dimanche, au sein du Groupe Démocratique et Républicain, en stricte opposition à "la Macronie".