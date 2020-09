A la Une .. Législative: Karine Lebon présente son programme, social et écologique

Karine Lebon, accompagnée de son suppléant Fayzal Ahmed- Vali, et entourée d'Olivier Hoarau et Huguette Bello, présentait ce matin chez un citoyen portois le programme des mesures qu'elle entend défendre à l'Assemblée nationale. Par Bérénice Alaterre - Publié le Lundi 14 Septembre 2020 à 17:35 | Lu 960 fois

"C'est un programme dense, mais réaliste, qui porte les valeurs qui sont nôtres de dignité des femmes et des hommes", soutient Olivier Hoarau. De dignité, il fut longuement question durant la conférence de presse de Karine Lebon, qui entend défendre les citoyens, notamment les plus précaires, qui ont grandement subi la crise sanitaire. Des citoyens réunionnais qui seront bientôt un million: "Il faut préparer La Réunion à faire vivre dignement ce million de Réunionnais", dit la candidate.



Pour ce faire, deux grands chantiers doivent être ouverts: celui de l'urgence sociale et celui du développement durable. Priorité donc à l'éducation et à la culture, à la lutte contre l'illettrisme, la relance économique, la lutte contre le mal-logement, et à la lutte contre la vie chère, qui aggrave encore la pauvreté sur notre île, qui compte, rappelle Karine Lebon, 40% de citoyens sous le seuil de pauvreté.



Il est question de créer un Institut régional d'administration à La Réunion, pour faciliter l'accès aux concours de la fonction publique d'Etat, un Pôle Emploi "solidaire", qui serait dédié aux métiers de l'environnement et du service à la personne, ainsi qu'un Pôle Emploi "intermittents", qui n'existe pas sur l'île et que réclame le monde culturel, particulièrement mis à mal par la crise sanitaire.



La relance économique passe par le développement des filières courtes et la préservation des commerces de proximité, qui créent du lien social. Fayzal Ahmed-Vali assure qu'il accompagnera sur le terrain les petits commerces, qui font la treille de la vie des Réunionnais. La candidate entend lutter contre les monopoles économiques, et défendre l'autonomie énergétique de l'île à l'horizon 2030, notamment en aidant la recherche quant aux énergies renouvelables, dont l'île regorge.



Etre députée signifierait, rappelle olivier Hoarau, défendre les citoyens au niveau national, ainsi, Karine Lebon se prononce-t-elle clairement contre la réforme des retraites, pour l'extension du dispositif "territoire zéro chômeur", pour la hausse du SMIC et des petites retraite, et, plus généralement, contre la politique de "saccage des services publics" d'Emmanuel Macron. Ce positionnement contre le gouvernement place Karine Lebon à l'opposé de la candidate de droite Audrey Fontaine, qui assure qu'elle siégerait dans les rangs de la majorité à l'assemblée.



Un fait que n'a pas manqué de rappeler Huguette Bello, qui, après un vibrant hommage à Bruny Payet, dont elle encourage vivement Karine Lebon à s'inspirer, a rappelé la filiation d'Audrey Fontaine, en charge du CCAS durant le confinement, le procureur ayant évoqué du favoritisme dans les distributions de colis alimentaires. "Elle est fière de sa lignée politique, nous n'oublions pas quant à nous que son grand-père fut le premier député FN de La Réunion". "C'est cette droite-là qui a déboulé dans les rues du Port et a, suite à une chasse au pauvre, causé la mort de Rico Carpaye", rappelle la maire de Saint-Paul, regrettant au passage que le suppléant d'Audrey Fontaine, élu portois, "ose demander aux Portois de voter pour cette droite-là!".



