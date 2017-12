"Légine pour tous" : Le SARPC verse un acompte de 175 000 euros au Comité des pêches

Le budget prévisionnel 2018 du Comité des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CRPMEM) de La Réunion a été dévoilé ce vendredi 15 décembre lors de son conseil de fin d'année. Un budget prévisionnel qualifié par le comité "d'équilibré et d'ambitieux en faveur de la pêche artisanale réunionnaise".



Préalablement à la présentation des grandes lignes de ce budget, le Syndicat des Armements Réunionnais de Palangriers Congélateurs (SARPC) avait fait savoir au Comité son intention de verser un acompte de 175 000 euros sur la contribution totale de 350 000 euros prévue dans le protocole d’accord "Légine pour tous" signé cette année avec le CRPMEM.



Le SARPC a pris la décision de verser cet acompte avant l’annonce par le préfet des TAAF de la réallocation du quota de 100 tonnes de légine, encore détenu par un groupement aujourd’hui dépourvu de bateau. Ce choix a été motivé par une prise en compte de l’état critique dans lequel se trouve actuellement la pêche artisanale réunionnaise et par la qualité des projets proposés par le CRPMEM dans le but d’aider ces pêcheurs.



Pour rappel, la convention "Légine pour tous" permettra in fine de mobiliser 1,2 million d’euros, avec le concours de l’Europe, afin de financer un programme d’actions exclusivement dédié à la pêche artisanale réunionnaise.