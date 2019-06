Petite modification du menu ce vendredi 21 juin 2019 à l’école maternelle Hangar et à ses satellites : maternelle Combavas et Louis-Henri-Hubert-de-Lisle. Le repas sera modifié comme suit : riz, grains et carry de thon. Un changement lié à un problème technique.



Pour rappel, voici le menu proposé pour cette semaine du 17 au 21 juin.